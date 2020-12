Program Zelené oázy 2020 Nadácie Ekopolis má víťaza

Banská Bystrica 22. decembra (TASR) – Množstvo zelene vysadenej v lokalite, výstavba drevenej vyhliadky, počet dobrovoľníkov a zainteresovaných organizácií či očarujúca scenéria Národného parku Muránska planina, to sa podpísalo pod úspech projektu Terénneho informačného strediska v Muránskej planine v sedle Burda, ktorý vyhral v programe Zelené oázy 2020. TASR o tom informovala banskobystrická Nadácia Ekopolis.



"Dobrovoľníci vysadili spolu 150 odrastkov smrekovca opadavého a jarabiny vtáčej. Stromčeky boli ošetrené proti ohryzu zverou. Vybudovali tiež vyhliadkovú drevenú terasu s panoramatickým výhľadom na Muránsku planinu, Nízke Tatry a Klenovský Vepor. Toto nemalé úsilie stálo dobrovoľníkov takmer 470 odpracovaných hodín," priblížil Milan Hronec, programový manažér nadácie, ktorý stojí za programom Zelené oázy už 14 rokov.



Úctyhodný výkon práce dobrovoľníkov a zainteresovaných organizácií nadácia predstavila verejnosti online a občianske združenie Nová Burda za to získalo nielen ocenenie Top projekt 2020, ale i finančnú odmenu v hodnote tisíc eur.



"Fandíme všetkým nadšencom, ktorí venujú svoj čas na zmysluplné zveľaďovanie našej krajiny a miest, ktoré stojí za to navštíviť a spoznať. V ďalšom, 15. ročníku Zelených oáz sa chceme zamerať na výsadbu zelene a starostlivosť o ňu pod heslom Sadíme budúcnosť," dodal Hronec.