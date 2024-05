Program Živé chodníky opäť podporí obnovu turistického značenia

Banská Bystrica 9. mája (TASR) - Program Živé chodníky podporí aj tento rok obnovu a opravu turistického a cykloturistického značenia, ako aj oddychových a atraktívnych miest pre turistov v ich tesnej blízkosti. Prihlasovanie projektov je otvorené do 20. mája. TASR o tom vo štvrtok informovala banskobystrická Nadácia Ekopolis.



"Pešia turistika a cykloturistika zažívajú u nás boom. Veľký podiel na tom má systém značených turistických a cykloturistických trás, ktorý sa rozprestiera na celom území Slovenska. Nejde pritom iba o trasy a ich značenie, ale aj tisíce objektov - odpočívadiel, mostíkov, studničiek. O to všetko sa starajú dobrovoľníci, či už značkári trás alebo miestni ľudia, ktorým nie je ich okolie ľahostajné. Radi tieto aktivity podporujeme. Má to zmysel, nielenže sa zlepšuje prostredie pre aktivity v prírode, ale upevňujú a rozvíjajú sa aj vzťahy v regiónoch," konštatoval programový manažér programu Živé chodníky Ján Roháč.



Nadácia Ekopolis zbiera projektové námety, ktoré sa budú uchádzať o podporu v celkovej výške 18.700 eur. Môže o ňu požiadať organizácia, ktorá je dlhodobo aktívna v oblasti pešej turistiky, cykloturistiky, cestovného ruchu, rozvoja a skrášľovania prostredia či spravovania územia. Projekt môže obsahovať i aktivity, ako napríklad obnovu, opravu a budovanie infraštruktúry značenej turistickej alebo cykloturistickej trasy alebo verejných priestranstiev na daných trasách. Môže ísť o lávky, mostíky, rebríky, protierózne opatrenia, odpočívadlá, prístrešky a útulne či informačné a mapové panely.



Program Živé chodníky vznikol v roku 2008 a pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch. Od roku 2012 je zameraný na celé Slovensko. V priebehu rokov bolo prostredníctvom tohto programu obnovených celkovo už 1170 kilometrov turistických a cykloturistických chodníkov a na nich desaťtisíce maľovaných značiek a stovky smerovníkov.