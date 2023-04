Program Živé chodníky organizáciám pomôže v obnove turistických trás

Banská Bystrica 26. apríla (TASR) – Nadácia Ekopolis v rámci 15. ročníka programu Živé chodníky opäť podporí obnovu turistických trás a cyklotrás. Organizácie aktívne v oblasti turistiky a cestovného ruchu môžu svoje projekty prihlasovať do 10. mája, na obnovu infraštruktúry je v rámci programu vyčlenená suma 10.000 eur. TASR o tom za nadáciu informovala Martina Ragalová Hromadová.



"Na Slovensku sa o trasy starajú dobrovoľní značkári, robia záslužnú, ale nedocenenú službu verejnosti a sme radi, že im môžeme aspoň v malej miere pomôcť. Sme presvedčení, že turistika je veľmi významným nástrojom udržateľného regionálneho rozvoja a že táto oblasť si zasluhuje našu pozornosť oveľa viac, ako je tomu doteraz," uviedol programový manažér programu Živé chodníky Ján Roháč.



Hlavným cieľom programu Živé chodníky je obnova, oprava či údržba turistického a cykloturistického značenia, ako aj oddychových a atraktívnych miest pre turistov v ich tesnej blízkosti. "Je vidieť, že počet turistov slovenskej prírody, či už peši alebo na bicykli, stúpa a je preto potrebné sa stále viac a lepšie starať o značené turistické a cykloturistické trasy," dodal Roháč.



Prihlasovanie projektov je otvorené do 10. mája, podmienky získania grantu sú dostupné na stránke nadácie. Podané projekty môžu obsahovať aj aktivity zamerané na obnovu či budovanie infraštruktúry turistických trás či verejných priestranstiev na daných trasách, a to napríklad lávok, mostíkov, rebríkov, odpočívadiel, informačných panelov či útulní.



Program Živé chodníky funguje od roku 2008. Pôvodne podporoval iba projekty v národných parkoch, od roku 2012 je zameraný na celé Slovensko. Od svojho vzniku bolo v rámci programu obnovených približne 1170 kilometrov turistických a cykloturistických chodníkov.