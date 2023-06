Programom pre deti sa začal Medzinárodný folklórny festival Myjava

Myjava 14. júna (TASR) - Už 63. ročník Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava sa začal detským pásmom tvoreným tradičnými hrami a tvorivými aktivitami na námestí pod názvom En-ten-tíčki. TASR o tom informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.



Sviatok folklóru ponúkne divákom do nedele (18. 6.) viac ako 40 programov pre návštevníkov všetkých vekových kategórií. "Slávnostné otvorenie festivalu spojené s odovzdávaním Ceny festivalu je naplánované na piatok (16. 6.) o 20.00 h a po ňom bude hlavná scéna v amfiteátri patriť zahraničným hosťom a ich programu Dedičstvo národov," uviedol Hrin.



Sobota sa začne Jarmekom pot mijafskú vežu na Námestí M. R. Štefánika. "Hlavné programy v amfiteátri sa v prvý víkendový deň začnú krátko po 16.00 h. Ako prvú si budú môcť návštevníci pozrieť súťaž ľudových hudieb o cenu slávneho myjavského primáša Samka Dudíka. Má sa na nej zúčastniť desať ľudových hudieb," informoval hovorca.



V amfiteátri ponúknu v nedeľu účinkujúci dva veľké programy. O 14.00 h to bude pásmo detských folklórnych súborov z Bratislavy, Modry a Strážnice nazvané Strýco črípkár idú!. O 15.40 h to bude záverečný galaprogram myjavského sviatku folklóru s titulom Čriepky.



Festival pripravilo mesto Myjava v spolupráci s Centrom tradičnej kultúry v Myjave a SNM - Múzeom Slovenských národných rád v Myjave. Festival sa uskutoční s podporou Fondu na podporu umenia a Trenčianskeho samosprávneho kraja.