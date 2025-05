Progresívne Slovensko poukázalo na regionálne problémy Slovenska

Trstená 16. mája (TASR) - Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v piatok v Trstenej na výjazdovom rokovaní poukázalo na regionálne problémy Slovenska. Počas neho predstavitelia hnutia upozornili na problémy, ktoré podľa nich trápia obyvateľov a podnikateľov na Orave.



Predseda PS Michal Šimečka upozornil hlavne na zaostávajúcu infraštruktúru, odchod ľudí za prácou do zahraničia a vysoké životné náklady. Obyvateľov podľa neho trápi neschopnosť čerpať eurofondy v regióne a že sa farmári nevedia domôcť agrodotácií. „Slovensko upadá, zo Slovenska húfne utekajú ľudia. Hospodársky rast cien sa pomaly zastavil, neprúdia sem žiadne investície. Medzitým sa nám rozpadáva infraštruktúra, nemocnice nám padajú na hlavu a ešte sa aj geopoliticky izolujeme,“ uviedol Šimečka. Zároveň spochybnil spôsobilosť predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) na vedenie vlády.



Podpredseda PS a člen Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Ivan Štefunko upozornil na vážne problémy poľnohospodárov, ktorí podľa neho čelia trom základným problémom - nemajú prístup k pôde a nemajú prístup k financiám a k informáciám. Oproti krajinám ako Česko či Poľsko sú podľa neho slovenskí farmári v nevýhode.



Na odchod ľudí do zahraničia za prácou poukázala aj poslankyňa NR SR za hnutie PS Veronika Šrobová. „Ich príjem v zahraničí síce zabezpečí rodinu, no zároveň ju rozdelí. Ženy ostávajú doma samy na deti, domácnosť a často aj s vlastným zamestnaním,“ uviedla.



Ďalej priblížila riešenia, ktoré by podľa nej pomohli túto situáciu vyriešiť. „Naštartovanie ekonomického rastu Slovenska, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce, zlepšenie podnikateľského prostredia a odstránenie zbytočnej byrokracie, ktoré by uľahčilo aj týmto ľuďom tvoriť hodnoty tu doma na Slovensku,“ dodala Šrobová.



Cieľom hnutia je podľa ich predstaviteľov ponúknuť reálne riešenia, ktoré by regiónom, ako je práve Orava, pomohli vytvárať podmienky pre život a prácu doma bez toho, aby museli odchádzať do zahraničia.