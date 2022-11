Projekcia na Bratislavskom hrade pripomenie udalosti Novembra 1989

Bratislava 16. novembra (TASR) - Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu bude vo štvrtok (17. 11.) od 18.00 h do 23.00 h premietnutá projekcia na fasáde Bratislavského hradu. TASR o tom informoval odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR.



"Od 18.00 h do 19.00 h si nasvietením pripomenieme pochod študentov, ktorý sa konal 16. novembra 1989, a od 19.00 do 23.00 h bude na fasáde hradu premietnutá projekcia pri príležitosti 33. výročia Nežnej revolúcie," priblížili z NRSR.