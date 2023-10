Projekt Active.me na SPU pomáha seniorom zmeniť životosprávu

Nitra 11. októbra (TASR) - Pomôcť ľuďom starším ako 60 rokov zmeniť svoju životosprávu a nadobudnúť zdravšie návyky je zámerom projektu Active.me (Aktívne ja). V rámci Univerzity tretieho veku na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite (SPU) v Nitre sa do projektu zapojilo 15 seniorov, informovala o tom hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová.



Seniori sú rozdelení do skupín po šesť ľudí. Počas 14 týždňov na sebe pracujú pod dohľadom trénera zdravia. SPU v tomto akademickom roku na projekte spolupracuje so Žilinskou univerzitou.



Projekt Active.me získal grant z Nórska vo výške 800.000 eur a sumou 120.000 eur je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu SR. Cieľom projektu je vyvinúť a otestovať nové intervenčné postupy, v rámci ktorých seniori nad 60 rokov budú mať možnosť využívať individuálny health coaching, telestarostlivosť a skupinový self-management chronických ochorení. Realizovaný je v troch fázach, záverečné vyhodnotenie je plánované v marci budúceho roka.