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Projekt Akordy generácií sprístupnil ľudovú kultúru seniorom
Koncerty ľudovej hudby boli metodicky zamerané na precvičenie textov piesní, nápevov, nácvik rytmiky, no cieľom bolo aj navodenie dobrej nálady a pocitu spolupatričnosti.
Autor TASR
Považská Bystrica 22. novembra (TASR) - Sprístupnenie ľudovej kultúry seniorom a znevýhodneným skupinám formou medzigeneračných stretnutí bolo hlavným cieľom projektu Ministerstva kultúry SR Akordy generácií. Od 6. do 20. novembra ho realizovalo Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici. Informovala o tom riaditeľka múzea Petronela Rágulová.
Pre klientov považskobystrického Centra sociálnych služieb (CSS) Bystričan si pripravil výučbový koncert Detský folklórny súbor (DFS) Mladosť. V CSS obce Papradno sa seniorom venoval DFS Podžiaranček.
V Zariadení sociálnej starostlivosti obce Horná Mariková odohrala koncert detská spevácka skupina Studnička. Koncerty ľudovej hudby boli metodicky zamerané na precvičenie textov piesní, nápevov, nácvik rytmiky, no cieľom bolo aj navodenie dobrej nálady a pocitu spolupatričnosti.
Po skončení hudobno-spevnej časti boli v každom zariadení pripravené tvorivé dielne. Pod vedením múzejných lektorov si klienti vyrobili drobnú dekoráciu z medeného drôtu. Projekt múzeum realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, spolufinancovanie zabezpečil Trenčiansky samosprávny kraj.
Pre klientov považskobystrického Centra sociálnych služieb (CSS) Bystričan si pripravil výučbový koncert Detský folklórny súbor (DFS) Mladosť. V CSS obce Papradno sa seniorom venoval DFS Podžiaranček.
V Zariadení sociálnej starostlivosti obce Horná Mariková odohrala koncert detská spevácka skupina Studnička. Koncerty ľudovej hudby boli metodicky zamerané na precvičenie textov piesní, nápevov, nácvik rytmiky, no cieľom bolo aj navodenie dobrej nálady a pocitu spolupatričnosti.
Po skončení hudobno-spevnej časti boli v každom zariadení pripravené tvorivé dielne. Pod vedením múzejných lektorov si klienti vyrobili drobnú dekoráciu z medeného drôtu. Projekt múzeum realizovalo s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, spolufinancovanie zabezpečil Trenčiansky samosprávny kraj.