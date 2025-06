Projekt archeoskanzenu v Bojnej majú ohrozovať spory

Bojná 27. júna (TASR) - Realizácia rozsiahleho, viac ako osem rokov pripravovaného projektu archeoskanzenu v Bojnej, s rozpočtom necelých sedem miliónov eur, môže byť ohrozená. Upozornil na to starosta Bojnej a podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Jozef Stankovský. Situácia sa podľa neho skomplikovala v Rade partnerstva NSK, ktorá má o realizácii projektu definitívne rozhodnúť 1. júla.



Projekt archeoskanzenu je podľa Stankovského pripravený na výstavbu, pričom podstatná časť nákladov má byť financovaná z fondov Európskej únie (EÚ). „Projekt, ktorý vysoko oceňujú nielen odborníci na cestovný ruch, ale aj široká verejnosť, chcú niektorí členovia rady zablokovať. Slovensko by tak mohlo prísť o jedinečnú príležitosť prezentovať počiatky svojej národnej identity na medzinárodnej úrovni,“ upozornil Stankovský.



Podľa informácií z Rady partnerstva NSK chcela časť jej členov európske zdroje určené na archeoskanzen rozdeliť na menšie projekty. „Bol som zaskočený touto snahou. Uprednostnili by sa tak zámery s neporovnateľne menším významom a ešte aj s oveľa nižšou mierou pripravenosti. Archeoskanzen v Bojnej je nosným projektom Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Má obrovský nadregionálny význam, je pripravený na okamžitú realizáciu a má veľký rozvojový potenciál. Spravíme všetko preto, aby bol schválený,“ uviedol člen Rady partnerstva NSK a krajský poslanec Daniel Balko.



Ďalší člen Rady partnerstva NSK, krajský poslanec a primátor Levíc Ján Krtík, ktorý mal zmeny iniciovať, pre TASR ale skonštatoval, že projekt na výstavbu archeoskanzenu ohrozený nie je a prisľúbil, že sa k téme vyjadrí v najbližšom čase.



Nový archeoskanzen v Bojnej má pozostávať z rozsiahleho areálu s rekonštrukciou veľkomoravského opevnenia, kostola, obydlí i výrobných objektov. Jeho súčasťou majú byť aj moderné interaktívne muzeálne expozície i amfiteáter a ďalšia infraštruktúra určená pre návštevníkov. Podľa Stankovského ide o projekt národného významu, ktorý je pripravený na okamžitú realizáciu a platený z európskych fondov. „Ak sa stopne, premárnime historickú príležitosť,“ dodal Stankovský.