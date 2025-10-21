< sekcia Regióny
Projekt Banskobystrického kraja presvedčil porotu
Pilotná fáza projektu prebiehala od apríla do júna na ZŠ v Jelšave a Sirku a zapojilo sa do nej takmer 200 detí.
Autor TASR
Banská Bystrica 21. októbra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) zvíťazil v národnej súťaži Európskeho týždňa mobility (ETM) v kategórii Aktívny samosprávny kraj aj vďaka projektu Bez prekážok do školy. Krajský organizátor integrovaného dopravného systému (IDS) ním bojuje proti dopravnej chudobe a zlepšuje školskú dochádzku detí na základných školách (ZŠ). TASR o tom v utorok informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.
BBSK presvedčil porotu ETM kvalitnou cyklistickou infraštruktúrou a komplexným prístupom, ako aj sociálnym rozmerom svojich aktivít.
„Vďaka spolupráci s riaditeľmi jednotlivých škôl i samotnými rodičmi sme príspevok na dopravu premenili priamo na predplatný lístok či kredit, ktorý deťom garantuje, že sa do školy naozaj dostanú. Je to malá systémová zmena, ktorá však priniesla obrovské výsledky,“ konštatovala podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK Petra Pelachová, ktorá regionálnu dopravu v kraji zastrešuje.
Pilotná fáza projektu prebiehala od apríla do júna na ZŠ v Jelšave a Sirku a zapojilo sa do nej takmer 200 detí. V Sirku medziročne klesol počet neospravedlnených hodín o 44 percent, v Jelšave sa počet dochádzajúcich detí, ktoré vymeškali aspoň jeden deň, mesačne znížil o tretinu.
„Možnosť zapojiť sa do projektu sme aktuálne rozšírili už na všetky ZŠ v BBSK. V tejto chvíli máme takmer štyristo detí z rôznych regiónov,“ dodala Pelachová.
Podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera je uvedený projekt najlepším príkladom toho, že niekedy k obrovskej pozitívnej zmene stačí málo. „Dobrý nápad a schopnosť zrealizovať ho. To druhé by som chcel obzvlášť zdôrazniť, pretože nápadov, vízií a koncepcií je všade naokolo veľa, ale občas chýba vôľa a schopnosti zrealizovať a dotiahnuť ich,“ doplnil Lunter.
BBSK presvedčil porotu ETM kvalitnou cyklistickou infraštruktúrou a komplexným prístupom, ako aj sociálnym rozmerom svojich aktivít.
„Vďaka spolupráci s riaditeľmi jednotlivých škôl i samotnými rodičmi sme príspevok na dopravu premenili priamo na predplatný lístok či kredit, ktorý deťom garantuje, že sa do školy naozaj dostanú. Je to malá systémová zmena, ktorá však priniesla obrovské výsledky,“ konštatovala podpredsedníčka predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK Petra Pelachová, ktorá regionálnu dopravu v kraji zastrešuje.
Pilotná fáza projektu prebiehala od apríla do júna na ZŠ v Jelšave a Sirku a zapojilo sa do nej takmer 200 detí. V Sirku medziročne klesol počet neospravedlnených hodín o 44 percent, v Jelšave sa počet dochádzajúcich detí, ktoré vymeškali aspoň jeden deň, mesačne znížil o tretinu.
„Možnosť zapojiť sa do projektu sme aktuálne rozšírili už na všetky ZŠ v BBSK. V tejto chvíli máme takmer štyristo detí z rôznych regiónov,“ dodala Pelachová.
Podľa predsedu BBSK Ondreja Luntera je uvedený projekt najlepším príkladom toho, že niekedy k obrovskej pozitívnej zmene stačí málo. „Dobrý nápad a schopnosť zrealizovať ho. To druhé by som chcel obzvlášť zdôrazniť, pretože nápadov, vízií a koncepcií je všade naokolo veľa, ale občas chýba vôľa a schopnosti zrealizovať a dotiahnuť ich,“ doplnil Lunter.