Projekt BDNR #nevidíšma je určený pre školy, zameriava sa na šikanu

Banská Bystrica 15. mája (TASR) - Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR) v Banskej Bystrici uvádza vo štvrtok premiéru projektu #nevidíšma, ktorého témou je vznik závislosti, šikana a komunikácia s dospelými. Predstavenie je určené pre ôsme a deviate ročníky základných škôl, ako aj prvé a druhé ročníky stredných škôl. TASR o tom informovala Ivana Urbanová z produkcie a marketingu BDNR s tým, že inscenácia je zážitkovým, emočne silným doplnením vzdelávacieho procesu.



K prevencii rizikového správania pristúpili tvorcovia metódou interaktívneho divadla fórum. Je inovatívnou empatickou divadelnou komunikáciou oslovujúcou rôzne vekové kategórie, ktorá otvára témy a problémy každého veku. Dáva priestor na vyjadrenie všetkých v hre, hľadá konštruktívne riešenia, vedie s divákmi dialóg o ťažkých témach. V určitej fáze sa stávajú sami hercami a menia svojím konaním tragický dej príbehu k lepšiemu. Tieto skúsenosti si následne odnášajú do svojich životov.



„Mladí ľudia sa stávajú súčasťou príbehu. Na začiatku sú jeho svedkami a potom majú možnosť vstupovať do postáv, navrhovať zmeny v konaní a diskutovať o tom, čo by mohlo v danej situácii fungovať. Čo poznajú, ako sa cítia. Herci usmerňujú debatu, aby sa sústredila na kľúčové otázky, ako si lepšie porozumieť, ako zmeniť naše správanie, ako podporiť komunikáciu,“ vysvetlili tvorcovia projektu BDNR, ktoré ho pripravilo v spolupráci s divadelníčkou a psychologičkou Jitkou Rosenovou.