Projekt Bezpečné ulice prináša upokojenie dopravy v Žiline
Autor TASR
Žilina 27. augusta (TASR) - Žilinská radnica pokračuje v snahe zlepšiť bezpečnosť a kvalitu verejných priestranstiev v okolí škôl. V rámci projektu Bezpečné ulice sa zamerala na Jarnú ulicu v mestskej časti Hliny VII. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Ondrášová, vďaka prvotným úpravám je už teraz dopravná situácia prehľadnejšia a pokojnejšia.
Primátor Peter Fiabáne upozornil, že viaceré opatrenia sa podarilo zaviesť ešte pred začiatkom školského roka. „Vyhradili sme krátkodobé parkovacie miesta pre rodičov, doplnili chýbajúci chodník a presunuli kontajnerové stojisko pre lepšiu viditeľnosť. Zriadili sme dopravný záliv, ktorý spomaľuje autá, a pridali zeleň s kvetináčmi aj trvalkový záhon, čím sme spríjemnili priestor a zlepšili jeho funkčnosť,“ priblížil Fiabáne.
Úpravy Jarnej ulice budú podľa neho pokračovať aj ďalej. Radnica však pri zavádzaní jednotlivých opatrení dbá, aby boli dlhodobo udržateľné a opreté o reálne dáta. Mestská polícia preto posilní dohľad nad dodržiavaním krátkodobého parkovania, pričom vyhradené miesta budú mimo dopravnej špičky slúžiť aj rezidentom.
V spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia sa uskutoční aj meranie kvality ovzdušia, ktoré pomôže vyhodnotiť vplyv dopravných úprav na životné prostredie v tejto lokalite. „Získané dáta budú slúžiť ako základ pre ďalšie rozhodnutia. Žilinská samospráva takto overí funkčnosť navrhnutých riešení a bude môcť pokračovať v podobných opatreniach aj v ostatných častiach Žiliny,“ doplnila hovorkyňa mesta.
