Projekt Biznis Point má prepojiť personalistov i manažérov vzdelávania

Trnava 6. februára (TASR) - Prepájanie personalistov, pracovníkov s ľudskými zdrojmi či manažérov vzdelávania z firemného prostredia v Trnave si dáva za cieľ novovznikajúci projekt Biznis Point. Ponúkne možnosť vzájomnej spolupráce a nadväzovania dlhodobých firemných partnerstiev. Informoval o tom za organizátorov z občianskeho združenia (OZ) Lifestarter Norbert Chomistek.



"V spolupráci so vzdelávacím centrom Mysliteľňa – rozvoj pre biznis organizujeme v rámci projektu Učiaca sa Trnava podujatie k spoločnému dialógu o potrebách vzdelávania všetkých zamestnancov," uviedol.



Cieľom je nielen prepájať firmy v trnavskom regióne, ale aj poskytnúť priestor na zdieľanie skúseností a nadväzovanie spolupráce v dlhšom časovom horizonte. Prvé stretnutie bude v posledný februárový deň, ďalšie by sa mali uskutočniť na štvrťročnej báze a budú odrážať aktuálne témy týkajúce sa firemného vzdelávania a riešenia problémov súvisiacich so vzdelávaním dospelých.



Projekt Učiaca sa Trnava už od roku 2020 podporuje celoživotné učenie (sa) v regióne a prepája jednotlivých aktérov v oblasti vzdelávania, pričom v spolupráci s mestom Trnava stojí aj za členstvom do medzinárodnej siete učiacich sa miest UNESCO. Jeho činnosť spočíva predovšetkým v organizovaní rôznych podujatí popularizujúcich vzdelávanie a nových edukačných príležitostí.