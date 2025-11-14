< sekcia Regióny
Projekt botanickej záhrady priniesol do ZSS Viničky v Nitre novú zeleň
Celkovo v areáli ZSS pribudlo viac ako 350 trvaliek a 13 krov, ktoré spájajú tradíciu so súčasným pohľadom na zeleň.
Autor TASR
Nitra 14. novembra (TASR) - Botanická záhrada Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre sa zapojila do dobročinného projektu Pro bono výsadby pre Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) Viničky Nitra. Ako informovala, v priebehu novembra v areáli ZSS vysadila viaceré druhy rastlín a drevín.
Tím Botanickej záhrady SPU navrhol a zrealizoval celý proces, od koncepčného návrhu a výberu druhov, cez predpestovanie a logistiku, až po samotnú výsadbu. „Projekt sa začal v apríli 2025 a vyvrcholil v novembri, keď sme spoločne zasadili nové rastliny. V rámci areálu vznikli štyri funkčné a estetické zóny pri hlavnom vstupe zariadenia. Slúžia ako vítací priestor aj miesto oddychu a pozorovania pre klientov a návštevníkov ZSS i okoloidúcich,“ uviedla Botanická záhrada SPU.
Celkovo v areáli ZSS pribudlo viac ako 350 trvaliek a 13 krov, ktoré spájajú tradíciu so súčasným pohľadom na zeleň. „Pri výbere sme dbali na estetiku, odolnosť, dlhú životnosť aj pozitívny vplyv rastlín na psychiku seniorov. Súčasťou výsadby sú liečivé a okrasné trvalky, stálozelené trávy, nové kultivary, menej známe druhy a kríky. Výsledkom je harmonický priestor, ktorý spája funkčnosť, estetiku a emocionálny rozmer, teda miesto, kde zeleň prináša radosť, spomienky a pokoj,“ doplnila Botanická záhrada SPU.
