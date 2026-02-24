< sekcia Regióny
Projekt Byť si bližšie predstaví kultúru hornej Nitry a Slovácka
Sériu podujatí prinesú Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi s občianskym združením Kunovjan od marca do júna.
Prievidza 24. februára (TASR) - Bohatstvo tradičnej ľudovej kultúry hornej Nitry a Slovácka predstaví cezhraničný projekt Byť si bližšie. Sériu podujatí prinesú Regionálne kultúrne centrum (RKC) v Prievidzi s občianskym združením Kunovjan od marca do júna, hlavným pilierom projektu bude spoločná výstava sviatočného ľudového odevu z oboch regiónov. TASR o tom informovalo RKC v Prievidzi.
„Projekt reaguje na potrebu posilňovania vzájomných väzieb medzi verejnosťou, odborníkmi i nositeľmi tradícií v oblasti folklóru, ľudových remesiel a tradičnej architektúry. Prispieva k lepšiemu poznaniu kultúrnych hodnôt, znižovaniu jazykovej bariéry a výmene skúseností i príkladov odbornej praxe,“ načrtlo RKC.
Všetky podujatia podľa neho vznikajú v úzkej spolupráci partnerov z oboch regiónov - od odbornej prípravy až po samotnú realizáciu projektu, pri ktorej sa veľmi dôsledne opakujú všetky aktivity takmer totožne na oboch stranách hranice. „Významným prínosom projektu je aj zvýšenie diváckeho komfortu a modernizácia výstavného zázemia v RKC v Prievidzi,“ doplnilo.
Hlavným pilierom projektu je spoločná výstava sviatočného ľudového odevu hornej Nitry a Slovácka pod názvom Ľudový odev naprieč krajinou, ktorú odborne pripravil kurátorský tím etnologičiek Ivety Géczyovej a Romany Habartovej. Výstavu doplnia prednášky o tradičnom ľudovom odeve v ich podaní.
„Súčasťou projektu bude výstava Pro Patria, zameraná na obrazovú prezentáciu zrekonštruovaných objektov ľudovej architektúry hornej Nitry. Program výstavy doplní prednáška Jozefa Lenharta o ľudovej architektúre a možnostiach jej rekonštrukcie so zachovaním pôvodného charakteru,“ priblížilo RKC.
V rámci projektu na slovenskej strane hranice vystúpi cimbalová muzika Brko Ensemble z Uherského Hradišťa. Na výmenu sa v Kunoviciach predstaví detský folklórny súbor Malá Lubená z Poluvsia. „Zaujímavý pohľad na tradičný odev prinesie módna prehliadka modelov inšpirovaných ľudovým odevom Inšpirácie folklórom, kde budú prezentované modely od Magdalény Vaňovej, Strážnického modrotisku a Krojinak,“ dodalo RKC.
Vernisáže Ľudový odev naprieč krajinou a Pro Patria budú v RKC v Prievidzi 3. marca, potrvajú od 4. marca do 22. apríla. Prednášky s Lenhartom, Géczyovou a Habartovou, ako i prehliadku modelov bude môcť verejnosť navštíviť 22. apríla. V Kunoviciach sa podujatia uskutočnia od mája do júna.
Projekt cezhraničnej spolupráce Byť si bližšie je spolufinancovaný z Programu Interreg prostredníctvom Fondu malých projektov Euroregión Bílé - Biele Karpaty. Projekt predfinancoval a spolufinancoval Trenčiansky samosprávny kraj.
Vernisáže Ľudový odev naprieč krajinou a Pro Patria budú v RKC v Prievidzi 3. marca, potrvajú od 4. marca do 22. apríla. Prednášky s Lenhartom, Géczyovou a Habartovou, ako i prehliadku modelov bude môcť verejnosť navštíviť 22. apríla. V Kunoviciach sa podujatia uskutočnia od mája do júna.
