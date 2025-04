Projekt bývalého gymnázia na Sekieri vo Zvolene má firmu na výstavbu

Banská Bystrica 30. apríla (TASR) - Projekt obnovy zničenej a nevyužívanej budovy bývalého Gymnázia Mateja Bela na sídlisku Sekier vo Zvolene pokračuje. Na práce na novom objekte prišli cenové ponuky od 13 firiem zo Slovenska, víťaznou sa stala stavebná firma P.S. in. TASR o tom informovala Barbara Károlyová z komunikačného oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).



Dodala, že v súčasnosti pokračuje výber banky, ktorá poskytne najvhodnejší úver. Úverovú zmluvu musí schváliť Zastupiteľstvo BBSK, následne bude možné podpísať zmluvu so zhotoviteľom stavby. „V optimálnom variante bude odovzdanie staveniska v druhom polroku tohto roka a rekonštrukcia sa odhaduje na približne 18 mesiacov,“ objasnila.



Ako ďalej uviedla, nový objekt má už formou zmlúv o budúcich nájomných zmluvách zazmluvnenú väčšinu nájomcov. Rekonštrukcia objektu predpokladá polyfunkčné využitie budovy. Cieľom novej stavby je vytvoriť viacúčelové centrum na sídlisku Sekier - Lipovec, ktoré bude najmä pre verejnoprospešné služby. V danej lokalite bude napĺňať sociálne a vzdelávacie potreby a záujmy obyvateľov sídliska a ostatných častí Zvolena.



Komerčná časť bude poskytovať služby, ktoré v lokalite chýbajú. „V objekte by malo sídliť zariadenie sociálnych služieb pre 40 klientov, denný stacionár pre 20 klientov, základná umelecká škola i zdieľané priestory so sálou,“ podotkla Károlyova. Súčasťou budú podľa nej aj kaviareň, potraviny, lekáreň, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti, kaderníctvo, kozmetika, kvetinárstvo, predajňa s ovocím a zeleninou a prevádzka s občerstvením.



Premena pôvodnej budovy bude z písmena H na číslicu 8. Zmeny čakajú tiež jej funkčné využitie. Víťaz verejnej architektonickej súťaže návrhov, ktorú vyhlásil BBSK, je známy od augusta 2020 a stal sa ním bratislavský ateliér. Víťazný návrh podľa kraja najlepšie naplnil lokalitný program, rovnako zaujal svojím jasným dispozičným riešením.