Projekt CassTech má prispieť k rozvoju východného Slovenska

Vysoké Tatry 27. júna (TASR) - Potreba vytvorenia konkurencieschopného technologického prostredia na východnom Slovensku, ako aj transformácia priemyslu boli témami úvodného stretnutia v rámci projektu CassTech v pondelok v Hornom Smokovci. Od pondelka do stredy (29. 6.) ho organizuje Košický klaster nového priemyslu - Cassovia New Industry Cluster (CNIC). TASR o tom informoval PR manažér CNIC Tomáš Zavatčan.



Ako povedal, počas prvého dňa rezonovala predovšetkým téma transformácie priemyslu a spoločnosti v regióne východného Slovenska prostredníctvom technologického rozvoja reprezentovaného združením CNIC a prínosu superpočítača, čo by spolu v synergii ovplyvnilo budúcu podobu východného Slovenska.



"Doterajšie spolupráce medzi CNIC a priemyselnými partnermi poukazujú na potrebu vytvorenia konkurencieschopného technologického prostredia vo východoslovenskom regióne pevne previazanom s ďalšími vyspelými regiónmi Európskej únie. Prostredníctvom nových foriem moderného priemyslu dôjde k vytvoreniu synergie medzi vedeckovýskumným prostredím a priemyslom," uviedol predseda predstavenstva CNIC a riaditeľ projektu CassTech Pavol Miškovský.



Práve spomenutý projekt má podľa neho prispieť k zblíženiu univerzít a ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV) s priemyslom.



Ďalšie dni stretnutia budú patriť nielen predstaveniu jednotlivých technologických centier CNIC, ich vedecko-technologických zameraní, ale predovšetkým stretnutiam špecialistov CNIC s poprednými predstaviteľmi hightech domáceho i zahraničného priemyslu.



Hosťami prvého dňa podujatia boli zástupcovia Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskej akadémie vied, Košického samosprávneho kraja, mesta Košice, Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach, ako aj zástupcovia súkromného sektora. Na panelovej diskusii a okrúhlom stole sa tiež zúčastnili predstavitelia vlády SR.