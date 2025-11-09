< sekcia Regióny
Projekt Cesta okolo Tatier rozšíri cyklotrasa pri Čiernom Váhu
Na poľskej strane sa zrealizuje modernizácia existujúcej komunikácie na spoločnú cestnú a cykloturistickú trasu v úseku Chyžné - Hladovka - štátna hranica Poľsko/Slovensko.
Autor TASR
Žilina 9. novembra (TASR) - Monitorovací výbor programu cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko - Slovensko schválil financovanie cezhraničného projektu Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a poľskej Gminy Jablonka na rozšírenie siete cyklotrás s názvom Cesta okolo Tatier. Ako informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová, na slovenskej strane vznikne nový úsek cyklotrasy v doline Čierneho Váhu.
ŽSK vybuduje takmer štvorkilometrový úsek medzi osadou Svarín v obci Kráľova Lehota a dolnou vodnou nádržou Čierny Váh. „Trasa povedie lesným prostredím, bude mať šírku dva až štyri metre a jej súčasťou budú tri mosty, jeden viadukt a viaceré menšie horské prejazdy a priepusty,“ priblížila Lacová.
Na poľskej strane sa zrealizuje modernizácia existujúcej komunikácie na spoločnú cestnú a cykloturistickú trasu v úseku Chyžné - Hladovka - štátna hranica Poľsko/Slovensko. Vybudovaný úsek priamo prepojí poľskú Jablonku so Slovenskom a s trasou Cesty okolo Tatier. Súčasťou projektu je aj vyznačenie novej cykloturistickej trasy v dĺžke 0,94 kilometra na slovenskej strane, ktorá nadviaže na investičnú časť poľského partnera.
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová považuje Cestu okolo Tatier za projekt podporujúci rozvoj cykloturistiky a posilňujúci prepojenie dvoch cezhraničných regiónov. „Každý novovybudovaný úsek zvyšuje bezpečnosť cyklistov, zlepšuje spojenie obcí na slovensko-poľskej hranici a prináša nový impulz pre rozvoj cestovného ruchu na Orave a Liptove,“ uviedla Jurinová.
Ako ďalej doplnila, nová cyklotrasa povedie po trase starej Považskej lesnej železnice. „Ide o nádherné územie, ktoré sprístupníme verejnosti s citlivým prístupom k prírode, historickým pamiatkam a s dôrazom na udržateľnosť. Zároveň chceme pokračovať v rozvoji partnerstva s poľskou stranou, pretože cyklotrasy by nemali poznať hranice,“ poznamenala predsedníčka ŽSK.
Vedúci oddelenia cyklodopravy a dopravných stavieb Úradu ŽSK Peter Mráz doplnil, že aktuálne prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. „Odhadujeme, že s výstavbou by sa mohlo začať už na konci tohto roka a prví cyklisti by sa po novej cyklotrase mohli previezť koncom roka 2026,“ uzavrel Mráz.
