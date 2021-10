Projekt CEVIS napreduje, STU predstavila partnerom prvý polygón

Bratislava 5. októbra (TASR) – Predstavitelia Slovenskej technickej univerzity (STU), Univerzity Komenského (UK) a Slovenskej akadémie vied (SAV) ako zakladajúci členovia Centra vedy, inovácií a spolupráce (CEVIS) sa stretli na pôde STU, kde sa oboznámili s návrhom prvého z piatich polygónov centra CEVIS. Informuje o tom STU na svojom webe.



Začiatkom roka STU, UK a SAV deklarovali spoločný zámer vytvoriť v hlavnom meste zónu špičkovej vedy a výskumu spolu s Bratislavským samosprávnym krajom, mestom Bratislava a ďalšími potenciálnymi partnermi verejného i súkromného sektora. Zámer vychádza z potreby zlepšiť kvalitu vedeckej základne, prepojiť akademický sektor s podnikateľským, uľahčiť prístup pre malé a stredné podniky investovať do inovácií s vysokým stupňom výskumu a vývoja a podporiť výskum a vývoj na základe komerčných výstupov.



CEVIS by sa malo rozprestierať v piatich polygónoch lokalít medzi Mostom Lanfranconi, Mlynskou dolinou, Patrónkou, Železnou studienkou po Rázsochy a centra mesta, kde sa v súčasnosti nachádzajú sídla, fakulty a vedecké pracoviská troch zakladateľských inštitúcií. Prodekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Peter Telek spolu s vedúcim projektového strediska fakulty Martinom Donovalom na pondelkovom (4. 10.) stretnutí prezentovali rektorovi STU Oliverovi Moravčíkovi, rektorovi UK Marekovi Števčekovi a predsedovi SAV Pavlovi Šajgalíkovi maketu a vizualizácie polygónu v lokalite Mlynskej doliny ako výsledok architektonickej štúdie.



"Návrh sleduje myšlienku synergie univerzít, vedy a priemyslu. Malo by to byť centrum technickej vedy nielen pre tých, ktorí s ňou majú priamo dočinenia, ale prilákať do tohto hodnotného celku aj bežných ľudí vrátane stredoškolákov. Idea sleduje cieľ spopularizovať vedu a vnímať univerzitný kampus, porovnateľný s podobnými centrami vo svete, atraktívnymi pre študentov," priblížil Telek. Rektori oboch univerzít spolu s predsedom SAV ocenili kvalitu a originalitu trojdimenzionálneho modelu a vizualizácií polygónu. Súčasne sa zhodli na potrebe konkretizovať a detailizovať funkčné rozdelenie jednotlivých polygónov CEVIS a fyzickú aj obsahovú účasť jednotlivých partnerov v nich. Urobia tak na ďalšom stretnutí najvyšších predstaviteľov STU, UK a SAV a následne aj projektových tímov týchto inštitúcií.



Koordinátorom projektu CEVIS je STU. Projekt centra je otvorený spolupráci s ďalšími potenciálnymi partnermi spomedzi univerzít, štátnych i samosprávnych orgánov a podnikateľských subjektov. Koncept CEVIS vychádza z možností financovania z iniciatívy REACT-EU, plánu obnovy a nového spôsobu implementácie v rámci programového obdobia rokov 2021 - 2027.