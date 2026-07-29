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Projekt chystanej výstavby Centra tradičnej kultúry v Detve pokračuje
Nový areál v historickej časti Detvy by mal slúžiť ako kancelárske a výstavné priestory s tanečnou sálou a s javiskom.
Autor TASR
Banská Bystrica 29. júla (TASR) - Projekt pripravovanej výstavby Centra tradičnej kultúry v Detve aktuálne pokračuje podľa plánovaného harmonogramu. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z tlačového oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).
Spresnila, že v oblasti financovania má kraj schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na uskutočnenie prvej etapy. Zahŕňa budovu A, vonkajšie rozvody, spevnené plochy, parčík a sadové úpravy. „V súčasnosti čakáme na podpis zmluvy Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, zároveň pokračuje príprava verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác pre prvú etapu. Podľa nej 23. júna tohto roka zdokumentovali budúce stavenisko. „V súčasnosti sa finalizujú podklady potrebné na vyhlásenie verejného obstarávania, ktoré plánujeme vyhlásiť do konca júla 2026,“ podotkla. Súbežne pripravujú aj podklady na verejné obstarávanie na výkon stavebného dozoru. Cieľom podľa BBSK je, aby po ukončení súťažných procesov mohli realizáciu prvej etapy projektu plynulo odštartovať.
Centrum tradičnej kultúry v Detve je pobočka Podpolianskeho osvetového strediska a vzniklo koncom roka 2020. Špecializuje sa na výskum a dokumentáciu vybraných javov tradičnej kultúry a ich sprístupnenie odbornej i laickej verejnosti. Jeho činnosť sa orientuje na spev, hudbu, tanec, výtvarné a remeselné prejavy i na tradičnú stravu. V súčasnosti sídli centrum v detvianskom kultúrnom dome, kraj však chce na jeho činnosť zabezpečiť prezentačný pracovný priestor.
Nový areál v historickej časti Detvy by mal slúžiť ako kancelárske a výstavné priestory s tanečnou sálou a s javiskom. Súčasťou majú byť aj dielne a ubytovanie. Stavba by podľa BBSK mala rešpektovať historickú zástavbu. Zároveň má byť ekologická, s nízkymi prevádzkovými nákladmi a s využitím obnoviteľných zdrojov energie.
Spresnila, že v oblasti financovania má kraj schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na uskutočnenie prvej etapy. Zahŕňa budovu A, vonkajšie rozvody, spevnené plochy, parčík a sadové úpravy. „V súčasnosti čakáme na podpis zmluvy Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, zároveň pokračuje príprava verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác pre prvú etapu. Podľa nej 23. júna tohto roka zdokumentovali budúce stavenisko. „V súčasnosti sa finalizujú podklady potrebné na vyhlásenie verejného obstarávania, ktoré plánujeme vyhlásiť do konca júla 2026,“ podotkla. Súbežne pripravujú aj podklady na verejné obstarávanie na výkon stavebného dozoru. Cieľom podľa BBSK je, aby po ukončení súťažných procesov mohli realizáciu prvej etapy projektu plynulo odštartovať.
Centrum tradičnej kultúry v Detve je pobočka Podpolianskeho osvetového strediska a vzniklo koncom roka 2020. Špecializuje sa na výskum a dokumentáciu vybraných javov tradičnej kultúry a ich sprístupnenie odbornej i laickej verejnosti. Jeho činnosť sa orientuje na spev, hudbu, tanec, výtvarné a remeselné prejavy i na tradičnú stravu. V súčasnosti sídli centrum v detvianskom kultúrnom dome, kraj však chce na jeho činnosť zabezpečiť prezentačný pracovný priestor.
Nový areál v historickej časti Detvy by mal slúžiť ako kancelárske a výstavné priestory s tanečnou sálou a s javiskom. Súčasťou majú byť aj dielne a ubytovanie. Stavba by podľa BBSK mala rešpektovať historickú zástavbu. Zároveň má byť ekologická, s nízkymi prevádzkovými nákladmi a s využitím obnoviteľných zdrojov energie.