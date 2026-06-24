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Projekt Čistá Domaša napreduje
Obce sú pri príprave projektu rozdelené do viacerých skupín.
Autor TASR
Kvakovce 24. júna (TASR) - Projekt Čistá Domaša, ktorý má priniesť výstavbu kanalizácií a vodovodov v obciach okolo vodnej nádrže Domaša, napreduje. V stredu to na tlačovej konferencii na Domaši po stretnutí so starostami okolitých obcí uviedol minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS).
Obce sú pri príprave projektu rozdelené do viacerých skupín. Časť z nich si projektovú dokumentáciu zabezpečí sama. Podľa ministra by na tento účel mali dostať finančné prostriedky z Environmentálneho fondu. „Ja si myslím, že to ide veľmi sviežim tempom. Niektoré obce ma dnes informovali, že si dajú žiadosť o úver do dvoch týždňov. Tým pádom to určite v lete schválime,“ doplnil Taraba.
Menším obciam, ktoré do úverového financovania nechcú alebo nevedia ísť, má podľa ministra pomôcť Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Ten by mal v septembri začať projektovať zvyšnú časť územia. Taraba zároveň upozornil, že prepojený kanalizačný systém bude musieť byť v ďalšej fáze zastrešený jednou spoločnosťou. Za najvhodnejšieho realizátora považuje práve SVP.
Generálny riaditeľ SVP Jozef Moravčík uviedol, že podnik je vo fáze súťaženia generálneho dodávateľa na spracovanie projektových dokumentácií. Pripravuje aj metodiku hodnotenia obcí, ktoré sa naň obrátia so žiadosťou o prípravu projektov. „Na samotnom rokovaní so starostami odznelo, že štyri obce idú v združení a požiadajú o úverové zabezpečenie. Zvyšok sa zrejme obráti na SVP,“ uviedol Moravčík.
Starosta Holčíkoviec Michal Flešár skonštatoval, že procesy pri odkanalizovaní a budovaní vodovodov sa od vlaňajšieho roka výrazne urýchlili. Viaceré obce už podľa neho riešia projektovú prípravu, vyrovnanie pozemkov alebo verejné obstarávanie. „Naša lokalita, teda Holčíkovce, Rafajovce, Ďapalovce a Piskorovce, je vo verejnom obstarávaní pre technickú infraštruktúru,“ uviedol Flešár.
Obec Kvakovce má podľa starostu Radovana Kapraľa kompletnú realizačnú projektovú dokumentáciu na verejný vodovod pre rekreačnú oblasť Domaša Dobrá vrátane kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. „V dohľadnom čase získame vodoprávne povolenia. Potom by sme radi rokovali možno aj so SVP, aby prevzal celú stavbu a podľa možností ju aj realizoval, pretože sme malé obce a je to predsa len veľká investičná akcia,“ uviedol Kapraľ.
Témou rokovania bol aj cestovný ruch. Obce v okolí Domaše pripravujú projekty cyklotrás a ďalšej turistickej infraštruktúry, na ktoré budú môcť využiť podporu Environmentálneho fondu. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) pripomenul, že hladina Domaše je približne o päť metrov vyššia ako v rovnakom období minulého roka. „Rovnako dôležité je, že sa posúvame aj v oblasti odkanalizovania obcí, aby sme chránili jednu z najkvalitnejších vôd na Slovensku a vytvorili podmienky na ďalší rozvoj Domaše,“ uviedol Migaľ, ktorý chce kandidovať na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja.
UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.
Obce sú pri príprave projektu rozdelené do viacerých skupín. Časť z nich si projektovú dokumentáciu zabezpečí sama. Podľa ministra by na tento účel mali dostať finančné prostriedky z Environmentálneho fondu. „Ja si myslím, že to ide veľmi sviežim tempom. Niektoré obce ma dnes informovali, že si dajú žiadosť o úver do dvoch týždňov. Tým pádom to určite v lete schválime,“ doplnil Taraba.
Menším obciam, ktoré do úverového financovania nechcú alebo nevedia ísť, má podľa ministra pomôcť Slovenský vodohospodársky podnik (SVP). Ten by mal v septembri začať projektovať zvyšnú časť územia. Taraba zároveň upozornil, že prepojený kanalizačný systém bude musieť byť v ďalšej fáze zastrešený jednou spoločnosťou. Za najvhodnejšieho realizátora považuje práve SVP.
Generálny riaditeľ SVP Jozef Moravčík uviedol, že podnik je vo fáze súťaženia generálneho dodávateľa na spracovanie projektových dokumentácií. Pripravuje aj metodiku hodnotenia obcí, ktoré sa naň obrátia so žiadosťou o prípravu projektov. „Na samotnom rokovaní so starostami odznelo, že štyri obce idú v združení a požiadajú o úverové zabezpečenie. Zvyšok sa zrejme obráti na SVP,“ uviedol Moravčík.
Starosta Holčíkoviec Michal Flešár skonštatoval, že procesy pri odkanalizovaní a budovaní vodovodov sa od vlaňajšieho roka výrazne urýchlili. Viaceré obce už podľa neho riešia projektovú prípravu, vyrovnanie pozemkov alebo verejné obstarávanie. „Naša lokalita, teda Holčíkovce, Rafajovce, Ďapalovce a Piskorovce, je vo verejnom obstarávaní pre technickú infraštruktúru,“ uviedol Flešár.
Obec Kvakovce má podľa starostu Radovana Kapraľa kompletnú realizačnú projektovú dokumentáciu na verejný vodovod pre rekreačnú oblasť Domaša Dobrá vrátane kanalizácie a čistiarne odpadových vôd. „V dohľadnom čase získame vodoprávne povolenia. Potom by sme radi rokovali možno aj so SVP, aby prevzal celú stavbu a podľa možností ju aj realizoval, pretože sme malé obce a je to predsa len veľká investičná akcia,“ uviedol Kapraľ.
Témou rokovania bol aj cestovný ruch. Obce v okolí Domaše pripravujú projekty cyklotrás a ďalšej turistickej infraštruktúry, na ktoré budú môcť využiť podporu Environmentálneho fondu. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) pripomenul, že hladina Domaše je približne o päť metrov vyššia ako v rovnakom období minulého roka. „Rovnako dôležité je, že sa posúvame aj v oblasti odkanalizovania obcí, aby sme chránili jednu z najkvalitnejších vôd na Slovensku a vytvorili podmienky na ďalší rozvoj Domaše,“ uviedol Migaľ, ktorý chce kandidovať na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja.
UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam.