Projekt Čítajte aj pod nadpisom spojil mladých ľudí siedmich krajín

Trnava 14. marca (TASR) – Čítajte aj pod nadpisom je názov medzinárodného školenia o hoaxoch, ktoré sa koná od minulého týždňa do utorka (15. 3.) v Trnave za účasti 35 mladých ľudí zo siedmich krajín. Je zamerané na vzdelávanie o problematike dezinformácií a konšpiračných teórií, organizátorom je občianske združenie (OZ) Youth for Equality. Informovala o tom predsedníčka OZ Diana Jašeková.



„Pripravili sme aktivity na rozvíjanie kritického myslenia, posilňovanie mediálnej gramotnosti či zlepšenie schopnosti lepšie rozpoznávať rôzne formy manipulácie či propagandy,“ uviedla. Do Trnavy za týmto cieľom prišli mladí ľudia z Fínska, Grécka, Belgicka, Ukrajiny, Turecka, Česka a Slovenska.



„Tento medzinárodný projekt je nabitý množstvom informácií, umožňuje tiež účastníkom zdieľať nadobudnuté skúsenosti, znalosti a príklady z praxe, a to najmä využívaním rôznych metód neformálneho vzdelávania. Projekt zároveň poskytuje priestor na rozvíjanie kreatívneho myslenia,“ informovala predsedníčka OZ. Účastníci počas aktivít využívajú svoju kreativitu aj na vytvorenie stolových hier so zameraním na tému fake news či interaktívnej e-knihy s užitočnými informáciami a tipmi na rozpoznanie dezinformácií a hoaxov, ich vyhľadávanie a overovanie i toho, ako odhaliť skrytú manipuláciu či správne argumentovať v diskusii.



Medzinárodné školenie s anglickým názvom Read Beyond the Title bolo podporené Európskou nadáciou pre mládež (European Youth Foundation, EYF) patriace pod medzinárodnú organizáciu Rady Európy.