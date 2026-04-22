Projekt Daruj úsmev pomôže 18 uchádzačom o zubné ošetrenie
Projekt organizuje Žilinský kraj v spolupráci so stomatológmi, ktorí sa do iniciatívy zapojili na dobrovoľnej báze.
Autor TASR
Žilina 22. apríla (TASR) - Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) realizuje druhý ročník projektu Daruj úsmev, ktorý pomáha ľuďom v ťažkej sociálnej situácii získať bezplatné komplexné zubné ošetrenie vrátane nadštandardných výkonov. Ako informovala riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková, ošetrenie bude postupne pridelené 18 pacientom.
Projekt organizuje kraj v spolupráci so stomatológmi, ktorí sa do iniciatívy zapojili na dobrovoľnej báze. Cieľom projektu je pomôcť tým, ktorým zdravotný stav chrupu výrazne znížil kvalitu života, komplikoval uplatnenie na trhu práce alebo spôsoboval vážne sociálne a psychické problémy.
„Do konca septembra nám bolo doručených 38 žiadostí týkajúcich sa 40 pacientov. Komisia odboru zdravotníctva ŽSK posudzovala žiadosti na základe viacerých kritérií, ako sú aj príjem na hranici životného minima, zdravotný stav chrupu či celková životná situácia žiadateľov. Následne sme vybraných pacientov kontaktovali a postupne sú ošetrovaní v zubných ambulanciách, ktoré sa zapojili do projektu,“ uviedla Pekarčíková.
Na základe hodnotenia bolo ošetrenie postupne pridelené 18 uchádzačom. „Ide o ľudí s rôznymi životnými príbehmi. Medzi podporenými boli napríklad matky samoživiteľky, dôchodcovia s minimálnym príjmom, osoby po vážnych úrazoch či rodiny odkázané na invalidný dôchodok. Na odbore zdravotníctva ŽSK pokračujeme v komunikácii s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti s cieľom zabezpečiť ošetrenie aj pre ďalších uchádzačov,“ dodala Pekarčíková.
