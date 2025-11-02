< sekcia Regióny
Projekt Diginetwork zlepšuje digitálne zručnosti učiteľov
Na dvoch prezenčných školeniach majú účastníci príležitosť nielen si vyskúšať prácu s novými nástrojmi, ale môžu sa aj vzájomne inšpirovať.
Autor TASR
Trnava 2. novembra (TASR) - Učitelia zo štyroch stredných odborných škôl v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) sú súčasťou projektu Diginetwork, ktorého cieľom je zlepšovanie ich digitálnych zručností. Za projektom stojí občianske združenie Lifestarter, ktoré spolu so Vzdelávacím inštitútom pro Moravu pripravilo komplexný dvojročný program pre pedagógov.
„Cieľom spoločného projektu je podporiť učiteľov stredných odborných škôl z Trnavského a Juhomoravského kraja a pomôcť im získať nové digitálne zručnosti s využitím AI a ďalších moderných online nástrojov,“ uviedol pre TASR Michal Koricina z občianskeho združenia.
Projekt je rozdelený do niekoľkých častí. Na dvoch prezenčných školeniach majú účastníci príležitosť nielen si vyskúšať prácu s novými nástrojmi, ale môžu sa aj vzájomne inšpirovať. V ďalších fázach projekt prináša tzv. micro-learning - krátke motivačné a inštruktážne videá pre učiteľov a tiež mentoring pre účastníkov programu zameraný na efektívne využívanie digitálnych zručností vo vyučovaní.
Projekt Diginetwork je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci programu Interreg SK-CZ. Koricina priblížil, že za slovenskú stranu sú do projektu zapojené Stredná odborná škola automobilová Trnava, Obchodná akadémia Trnava, Stredná odborná škola strojnícka Skalica a Súkromná stredná odborná škola Via Humana.
„Cieľom spoločného projektu je podporiť učiteľov stredných odborných škôl z Trnavského a Juhomoravského kraja a pomôcť im získať nové digitálne zručnosti s využitím AI a ďalších moderných online nástrojov,“ uviedol pre TASR Michal Koricina z občianskeho združenia.
Projekt je rozdelený do niekoľkých častí. Na dvoch prezenčných školeniach majú účastníci príležitosť nielen si vyskúšať prácu s novými nástrojmi, ale môžu sa aj vzájomne inšpirovať. V ďalších fázach projekt prináša tzv. micro-learning - krátke motivačné a inštruktážne videá pre učiteľov a tiež mentoring pre účastníkov programu zameraný na efektívne využívanie digitálnych zručností vo vyučovaní.
Projekt Diginetwork je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci programu Interreg SK-CZ. Koricina priblížil, že za slovenskú stranu sú do projektu zapojené Stredná odborná škola automobilová Trnava, Obchodná akadémia Trnava, Stredná odborná škola strojnícka Skalica a Súkromná stredná odborná škola Via Humana.