Projekt Dotyky s ľudovou kultúrou predstaví tvorbu mladých študentov

Martin 9. októbra (TASR) - Ľudová kultúra našich predkov očami mladých výtvarníkov je hlavným motívom projektu Dotyky s ľudovou kultúrou. Vernisáž jeho piateho ročníka sa uskutoční vo štvrtok (12. 10.) o 16.00 h v Etnografickom múzeu Slovenského národného múzea (SNM) v Martine. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.



Doplnila, že otvorenie výstavy študentských prác bude spojené s módnou prehliadkou. "Aktuálny ročník je v poradí už piatou spoluprácou medzi SNM v Martine a školami umeleckého priemyslu v Ružomberku a v Trenčíne. V tomto ročníku pracovali študentky a študenti s témou Kraj-zem-krajina. Vo vystavených prácach sa pozreli na zadanie pohľadom mladého, tvorivého a vnímavého človeka," uviedla.



Projekt Dotyky s ľudovou kultúrou vznikol v roku 2007. SNM v Martine oslovilo po predošlých úspešných spoluprácach Školu umeleckého priemyslu v Trenčíne a Školu umeleckého priemyslu v Ružomberku. "Študenti sa vtedy mohli v múzeu bližšie zoznámiť so zbierkovými predmetmi a inšpiráciu detailom alebo motívom pretavili cez svoj pohľad do textilnej tvorby, grafiky alebo napríklad animácie," pripomenula Kiripolská.



Prvý ročník projektu v roku 2009 sa podľa nej odvíjal od témy ľudového odevu, pre druhý v roku 2012 vybralo múzeum z depozitárov pre študentov ľudové hračky. V roku 2015 boli témou symbol a ornament a hlavným motívom pred štyrmi rokmi bolo vlákno, priblížila.



Výstava v SNM v Martine - Etnografickom múzeu potrvá do 30. apríla 2024.