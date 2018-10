Projekt Dva regióny – jedna tvár spojí Slovácko a Piešťansko

Projekt Dva regióny – jedna tvár dostal podporu z Fondu malých projektov programu Interreg V-A SR-ČR, uspel s ním spolok Dolní Morava.

Piešťany 15. októbra (TASR) – K zvýšeniu návštevnosti turisticky zaujímavých miest na Slovácku a v regióne Piešťan chce prispieť spoločný česko-slovenský projekt Dva regióny – jedna tvár, do ktorého sa spojili Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany a miestny spolok Dolní Morava. Oba prihraničné regióny chcú prezentovať to, čo ich spája. Okrem iných je to bohatá tradícia kúpeľníctva.



"Jeho súčasťou bude vybudovanie regionálneho informačného miesta v Hodoníne. Pre slovenských turistov prichádzajúcich z Trnavského kraja sa môže stať vstupnou bránou na Slovácko," uviedol predseda spolku Dolní Morava Josef Smetana. Zároveň bude fungovať aj ako zdroj informácií o kúpeľnom meste Piešťany. Dodal, že i v Piešťanoch vznikne priestor pre propagáciu Slovácka. "Vydáme spoločné propagačné materiály a propagačné video. Na oboch stranách hranice sa budú konať tematické semináre i menšie spoločenské a kultúrne akcie, prezentujúce napríklad regionálny folklór. Na programe sú tiež vzdelávacie výmenné cesty po turistických atrakciách určené pre pracovníkov v oblasti cestovného ruchu," doplnil predseda predstavenstva OOCR Rezortu Piešťany Peter Tremboš.



Projekt Dva regióny – jedna tvár dostal podporu z Fondu malých projektov programu Interreg V-A SR-ČR, uspel s ním spolok Dolní Morava. Na celkové plánované náklady 23.510 eur prispeje fond 85 percentami. Potrvá do augusta 2019, obe strany však majú záujem o dlhodobejšiu spoluprácu, ktorá ďalšími spoločnými projektmi užšie prepojí tieto dva kultúrne a historicky blízke regióny.