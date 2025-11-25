< sekcia Regióny
Projekt EHMK Trenčín 2026 odštartuje ceremoniál v polovici februára
Mesto sa má premeniť na kultúrnu scénu plnú hudby, umenia a komunitného života.
Autor TASR
Trenčín 25. novembra (TASR) - Otvárací ceremoniál Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026 bude od 13. do 15. februára budúceho roku v historickom centre Trenčína. Mesto sa má premeniť na kultúrnu scénu plnú hudby, umenia a komunitného života. Tím projektu EHMK predstavil v pondelok (24. 11.) hlavné dramaturgické ťaháky budúceho roku.
Súčasťou slávnostného otvorenia sa stanú žiaci škôl, kultúrne inštitúcie, umelci s umelkyňami, obyvatelia, pozvaní hostia a tvorcovia zo Slovenska i zahraničia. Titul Európske hlavné mesto kultúry, ktorý sa Slovensku podarilo získať druhýkrát, je podľa primátora Richarda Rybníčka výnimočnou príležitosťou ukázať svetu, čo všetko Trenčín dokáže.
„Trenčín je výnimočné, dynamické a inšpiratívne mesto. Prostredníctvom tohto titulu ukážeme Európe, že vieme robiť kultúru s ľuďmi, pre ľudí a medzi ľuďmi,“ zdôraznil primátor.
Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku na titul EHMK 2026 môžu byť hrdí nielen obyvatelia mesta, ale aj celého kraja. Do kontaktu s umením a kultúrou totiž prídu aj ľudia z okolitých obcí a miest.
„Trenčín je prirodzeným centrom celého Trenčianskeho kraja, no do projektu sme zapojili aj desiatky miest a obcí, ktoré ležia na jeho území a od samého začiatku tento projekt podporujú. Teším sa z toho, ako ukážeme, že kultúra môže byť hybnou silou spolupráce a regionálneho rozvoja,“ povedal Baška.
Program otváracieho ceremoniálu je koncipovaný tak, aby potešil oko a dušu všetkých obyvateľov i návštevníkov mesta. Rozdelili ho do troch dní, každý z nich bude mať špecifický charakter.
„Spoločne však prinesú nový typ zážitku z objavovania mesta, jeho nečakaných premien či podôb. Zároveň vytvoria priestor, kde môže naplno zažiariť kreativita talentovaných umelcov aj obyvateľov Trenčína. Pôjde o ochutnávku celoročného programu, ktorý ľuďom ponúkne desiatky projektov naprieč umeleckými žánrami,“ priblížil hlavný dramaturg otváracieho ceremoniálu Lumír Mati.
Európske hlavné mesto kultúry Trenčín 2026 ponúkne na budúci rok stovky podujatí
Rok 2026 prinesie v Trenčíne a okolí stovky podujatí, od veľkých programov pre široké publikum až po malé, komorné formáty určené len pre niekoľko rodín, susedov či komunity. Počas predstavenia programu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) 2026 to povedal riaditeľ projektu Stanislav Krajči.
„Chceme osloviť domácich aj medzinárodných návštevníkov a zasiahnuť všetky generácie. Program ponúkne nové pohľady na umenie, kultúru, verejný priestor aj na svet, v ktorom žijeme. Veríme, že práve rozmanitosť zážitkov bude tým, čo ľudí naozaj spojí,“ doplnil Krajči.
Projekt Na počkanie prinesie umenie tam, kde by ho nikto nečakal - na pošty, do nemocníc, policajných staníc či úradov práce. Bežné inštitúcie sa premenia na akési galérie a netradičné miesta pre site-specific umelecké inštalácie.
LAF - Light Art Festival premení Trenčín na nočnú galériu pod holým nebom. Príkladom úspešnej premeny verejného priestoru je projekt Korzo. Na jeden deň uzavrel frekventovanú ulicu pred autami a otvoril ju ľuďom. Vznikol tak jedinečný priestor pre susedské stretnutia, komunitné aktivity a zdieľanie.
Významnú rolu v programe opäť zohrá aj rieka Váh. Leto otvorí obľúbená komunitná akcia Splanekor, počas ktorej účastníci splavujú úsek rieky na vlastnoručne zhotovených plavidlách.
Tému solidarity, migrácie a rovnosti ponúkne medzinárodná výstava Globálna rovnosť a pohostinnosť. Tradičné formáty ako Nový cirkus alebo Altofest zrealizujú v nových podobách. Prvý priblíži súčasnú cirkusovú scénu, druhý sa bude konať priamo v domácnostiach a v netradičných priestoroch.
Na odevnú históriu Trenčína nadviaže Laboratórium udržateľnej módy, ktoré prepojí kreativitu, dizajn a ekologické prístupy. Koniec leta bude patriť festivalu Fiesta most - oslavu zavŕšenia premeny bývalého železničného mosta cez rieku Váh na kultúrny spoločenský priestor.
V závere roka sa bude konať projekt Zvuky demokracie, ktorý vzniká v spolupráci s festivalom Pohoda. Jeho ťažiskom bude séria podujatí pripomínajúcich kľúčové dni slovenskej a európskej demokracie.
