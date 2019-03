Projekt električky pred novým SND napreduje, rozhodne však mesto

Výkonný riaditeľ J&T Real Estate Pavel Pelikán uviedol, že ich spoločnosť len iniciuje trať a nie je v pozícií definitívneho rozhodcu.

Bratislava 27. marca (TASR) – Projekt nového centrálneho električkového okruhu Bratislavy za zhruba 30 miliónov eur, ktorý by viedol po trase Šafárikovo námestie, Pribinova, Košická s napojením na ružinovskú radiálu a Trnavské mýto, posúva developer J&T Real Estate postupne vpred. Aktuálne pracuje na projekte pre územné rozhodnutie. S novou električkovou traťou ráta aj jeho pripravovaný projekt Eurovea II. Investor však priznáva, že konečné slovo bude mať hlavné mesto.



Výkonný riaditeľ J&T Real Estate Pavel Pelikán uviedol, že ich spoločnosť len iniciuje trať a nie je v pozícií definitívneho rozhodcu. "Spravili sme všetko preto, aby sme si overili, že táto trasa je zmysluplná, prevádzkyschopná a z 95 a viac percent segregovaná. To je pre električkovú trať asi najdôležitejšie, čo v meste treba. Sme v štádiu, že pracujeme na projekte pre územné rozhodnutie," priblížil. Ako podotkol, vytvorili záväzky rádovo v miliónoch eur, ktoré idú na prípravu procesu, aby sa električka dala začať stavať. Investor tvrdí, že rokuje s bratislavským magistrátom a dotknutými inštitúciami v tejto veci. "Po stretnutiach na rôznych úrovniach by tá podpora z mestských orgánov mohla prísť," skonštatoval Pelikán.



Projektový manažér J&T Real Estate Ľuboš Kaštan uviedol, že projekt Eurovea II, v rámci ktorého má na ľavom brehu Dunaja vyrásť prvý mrakodrap v Bratislave, zahŕňa pri organizácií všetkých sieti, infraštruktúry, priestorových možností aj električku. "Do budúcna pri realizácii električkovej trate nebude nutné rozkopať celú Pribinovú nanovo a znova zrealizovať ťažké stavebné úpravy. Koridor bude pripravený, aby sme električku dokázali zrealizovať bez zásadnejších stavebných úprav komunikácie," spresnil. Potvrdil, že s hlavným mestom v tomto smere intenzívne komunikujú aj preto, aby nastala zhoda na všetkých parametroch. "Konečné slovo má mesto," podotkol Kaštan.



Projekt Eurovea II v blízkosti Pribinovej a Mosta Apollo v marci vstúpil do fázy prípravných prác. Predpokladaný termín dokončenia rozšírenia nákupného centra, kancelárií a bytov nad nákupným centrom je v roku 2021, v prípade výškovej obytnej veže Eurovea Tower v roku 2022. "Robíme predvýkop na úroveň mínus piatich metrov. Z tejto úrovne sa budú robiť steny, ktoré zabezpečia stavebnú jamu a následne, keď budú steny hotové, príde k odkopu na základovú škáru, čo je mínus 15 metrov," priblížil Pelikán. Developer sanuje aj environmentálnú záťaž, ktorá tu ostala po bombardovaní rafinérie Apollo.



Zároveň priznal, že stále rokujú o požiadavkách a pripomienkach bratislavských samospráv k tejto investícií. "Komunikujeme a vysvetľujeme si názory. Zatiaľ je príliš skoro povedať, či budeme alebo nebudeme znižovať objem stavby, ale myslím si, že si obhájime naše riešenie," skonštatoval Pelikán.



"Na trasovanie električky si musíme urobiť vlastný názor," tvrdí mesto

Na trasovanie električkovej trate si potrebuje hlavné mesto urobiť vlastný názor, nezávisle od návrhov developera. Je však v záujme samosprávy, aby električka obslúžila najväčšie uzly v zóne Chalupkova a Pribinova. Pre TASR to uviedol bratislavský magistrát. Reagoval tak na developera J&T Real Estate. Ten v stredu informoval, že v rámci plánovaného centrálneho električkového okruhu Bratislavy, ktorý má viesť po trase Šafárikovo námestie, Pribinova či Košická, aktuálne pracuje na projekte pre územné rozhodnutie.



Primátor Bratislavy Matúš Vallo zdôrazňuje, že je potrebné pripraviť funkčné dopravné riešenie celého "prudko sa rozvíjajúceho územia", kde električka bude nosným prvkom. "Riešenie dopravy, najmä vybudovanie električkových tratí v zónach Chalupkova a Pribinova je vysokou prioritou mesta. Vytvárame pracovnú skupinu, budeme jej členom. Skupina musí tieto dopravné riešenia so všetkými, ktorí v tejto zóne stavajú, respektíve budú stavať, koordinovať," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.



