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Projekt Eset Campus na Patrónke získal právoplatné stanovisko EIA
Softvérová firma získala pozemok v areáli bývalej vojenskej nemocnice neďaleko rekreačnej lokality Železná studienka v roku 2017.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Projekt technologického kampusu i nového sídla spoločnosti Eset, ktorý má vyrásť na bratislavskej Patrónke v areáli bývalej vojenskej nemocnice, má právoplatné záverečné stanovisko v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Projekt Eset Campus sa tak posúva do ďalej fázy povoľovacích procesoch. TASR o tom informoval Peter Blažečka zo spoločnosti, ktorá zároveň zverejnila tri nové vizualizácie projektu.
„Získanie právoplatného stanoviska EIA predstavuje dôležitý krok v príprave projektu. Potvrdzuje, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia a zároveň nám umožňuje pokračovať v ďalších etapách povoľovania. Eset Campus vnímame ako dlhodobú investíciu do budúcnosti výskumu, inovácií a technologického rozvoja na Slovensku,“ skonštatoval prevádzkový riaditeľ spoločnosti Pavel Luka.
Proces EIA podľa spoločnosti detailne preveril fungovanie projektu v kľúčových oblastiach, pričom prešiel niekoľkými kolami dopracovania založenými na odborných štúdiách a konzultáciách s dotknutými orgánmi. V porovnaní s pôvodným zámerom bolo spresnené najmä dopravné riešenie s dôrazom na zmiernenie dosahov zvýšenej premávky v lokalite. Súbežne s tým detailnejšie rozpracovali problematiku hluku. Doplnenia sa týkali aj hospodárenia so zrážkovou vodou, ako aj návrhu zelene.
Právoplatné záverečné stanovisko EIA nadväzuje na súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta, ktorým projekt disponuje od mája minulého roka. Spoločnosť zároveň pokračuje v ďalších povoľovacích procesoch a technickej príprave projektu. Aktuálne pokračuje spracovanie projektovej dokumentácie pre ďalšie stupne projektu, v rámci ktorej sa detailne rozpracúvajú technické riešenia jednotlivých budov aj celého areálu. Podaný bol návrh na vydanie územného rozhodnutia.
Moderný technologický kampus má prepájať výskum, inovácie, vzdelávanie a podnikanie. Okrem nového sídla spoločnosti vznikne priestor pre ďalšie technologické firmy, startupy, vedecko-výskumné aktivity. Súčasťou projektu majú byť aj nové verejné priestory, služby, športová infraštruktúra a kvalitnejšie prepojenie územia s okolím vrátane Železnej studničky. Zahŕňa tiež zadržiavanie a opätovné využívanie dažďovej a šedej vody, retenčné systémy a rozsiahle krajinárske riešenia podporujúce biodiverzitu, mikroklímu a adaptáciu na klimatickú zmenu. Projekt počíta taktiež s podporou využívania verejnej dopravy, pešej a cyklistickej mobility a s modernizáciou vybraných prvkov dopravnej infraštruktúry v okolí.
Softvérová firma získala pozemok v areáli bývalej vojenskej nemocnice neďaleko rekreačnej lokality Železná studienka v roku 2017.
„Získanie právoplatného stanoviska EIA predstavuje dôležitý krok v príprave projektu. Potvrdzuje, že navrhované riešenie spĺňa požiadavky na ochranu životného prostredia a zároveň nám umožňuje pokračovať v ďalších etapách povoľovania. Eset Campus vnímame ako dlhodobú investíciu do budúcnosti výskumu, inovácií a technologického rozvoja na Slovensku,“ skonštatoval prevádzkový riaditeľ spoločnosti Pavel Luka.
Proces EIA podľa spoločnosti detailne preveril fungovanie projektu v kľúčových oblastiach, pričom prešiel niekoľkými kolami dopracovania založenými na odborných štúdiách a konzultáciách s dotknutými orgánmi. V porovnaní s pôvodným zámerom bolo spresnené najmä dopravné riešenie s dôrazom na zmiernenie dosahov zvýšenej premávky v lokalite. Súbežne s tým detailnejšie rozpracovali problematiku hluku. Doplnenia sa týkali aj hospodárenia so zrážkovou vodou, ako aj návrhu zelene.
Právoplatné záverečné stanovisko EIA nadväzuje na súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta, ktorým projekt disponuje od mája minulého roka. Spoločnosť zároveň pokračuje v ďalších povoľovacích procesoch a technickej príprave projektu. Aktuálne pokračuje spracovanie projektovej dokumentácie pre ďalšie stupne projektu, v rámci ktorej sa detailne rozpracúvajú technické riešenia jednotlivých budov aj celého areálu. Podaný bol návrh na vydanie územného rozhodnutia.
Moderný technologický kampus má prepájať výskum, inovácie, vzdelávanie a podnikanie. Okrem nového sídla spoločnosti vznikne priestor pre ďalšie technologické firmy, startupy, vedecko-výskumné aktivity. Súčasťou projektu majú byť aj nové verejné priestory, služby, športová infraštruktúra a kvalitnejšie prepojenie územia s okolím vrátane Železnej studničky. Zahŕňa tiež zadržiavanie a opätovné využívanie dažďovej a šedej vody, retenčné systémy a rozsiahle krajinárske riešenia podporujúce biodiverzitu, mikroklímu a adaptáciu na klimatickú zmenu. Projekt počíta taktiež s podporou využívania verejnej dopravy, pešej a cyklistickej mobility a s modernizáciou vybraných prvkov dopravnej infraštruktúry v okolí.
Softvérová firma získala pozemok v areáli bývalej vojenskej nemocnice neďaleko rekreačnej lokality Železná studienka v roku 2017.