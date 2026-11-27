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Projekt Európskeho hlavného mesta kultúry Trenčín vyvrcholí festivalom
Vyvrcholením víkendu bude sobotný (28. 11.) galaprogram Od Váhu do sveta. Začne sa o 16.00 h na pódiu pred Fiesta mostom.
Autor TASR
Trenčín 27. novembra (TASR) - Hudbu, svetelné umenie, divadlo i tvorivé a susedské aktivity prinesie v Trenčíne trojdňový (27. - 29. 11.) program festivalu Fiesta mesta. V rôznych častiach mesta od hradu cez centrum až po brehy Váhu bude podujatie oslavou a vyvrcholením Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.
Vyvrcholením víkendu bude sobotný (28. 11.) galaprogram Od Váhu do sveta. Začne sa o 16.00 h na pódiu pred Fiesta mostom. V réžii Silvestra Lavríka pripomenie spoločný rok s titulom EHMK a poďakuje umelcom, dobrovoľníkom, partnerom aj obyvateľom. Trenčín spolu s fínskym Oulu symbolicky odovzdá štafetu EHMK portugalskej Évore a lotyšskej Liepaji, ktoré titul ponesú v roku 2027. Súčasťou sobotného večera bude aj slávnostné rozžiarenie Fiesta mosta.
„Chceme, aby záverečný víkend nebol len rozlúčkou s titulom EHMK, ale oslavou všetkého, čo v Trenčíne zostáva. Pozývame ľudí na oslavu spoločného roka a zároveň objaviť nové možnosti, ktoré Trenčín ponúka,“ povedal riaditeľ EHMK Stanislav Krajči.
Bývalý železničný most sa po rekonštrukcii zmení na dvojúrovňovú mestskú promenádu s miestami na oddych, šport a kultúru. Počas Fiesty mesta ožije športom, tvorivými dielňami aj vystúpeniami. Na ihrisku na moste sa v sobotu uskutoční susedský futbalový turnaj Omar dostal kopačky. Po moste sa budú prechádzať aj postavy z minulosti vrátane grófky Ifigénie d’Harcourt, ktorá v roku 1905 darovala hrad mestu.
Európsky rozmer víkendu ponúkne v sobotu od 13.00 do 15.30 h na pódiu pri Posádkovom klube (ODA) hudobné stretnutie Na štyri strany. Vystúpi lotyšská hráčka na tradičnom strunovom nástroji kokle Laima Jansone a portugalský multiinštrumentalista Tozé Bexiga. Trenčiansky Fascination Band sa spojí s fínskym trubkárom Samuom Forsblomom.
Po sobotnom galaprograme vystúpia Bez ladu a skladu a Billy Barman & Dievčatá zo SĽUK-u - Trenčín 2026. O 20.30 h bude pódium pri ODA patriť rumunskej rómskej dychovke Fanfare Ciocărlia. Na jej koncert nadviaže od 22.00 h Bašavel v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda. Vystúpi česká kapela Hobluj!, ktorá prepája slovenskú, moravskú a rómsku ľudovú hudbu.
O 20.00 h zaznejú na Mierovom námestí dosiaľ nezhudobnené básne Karla Kryla v podaní Kataríny Koščovej a Daniela Špinera. Počas víkendu vystúpia aj Mňága a Žďorp, Nina Kohout, Fobia Kid, Prezident Lourajder či Čavalenky. Iný hudobný zážitok ponúkne v sobotu o 18.00 h synagóga. Skladateľ a saxofonista Miroslav Tóth tam spolu s poľským sláčikovým kvartetom NeoQuartet uvedie projekt Nemiesta.
Vyvrcholením víkendu bude sobotný (28. 11.) galaprogram Od Váhu do sveta. Začne sa o 16.00 h na pódiu pred Fiesta mostom. V réžii Silvestra Lavríka pripomenie spoločný rok s titulom EHMK a poďakuje umelcom, dobrovoľníkom, partnerom aj obyvateľom. Trenčín spolu s fínskym Oulu symbolicky odovzdá štafetu EHMK portugalskej Évore a lotyšskej Liepaji, ktoré titul ponesú v roku 2027. Súčasťou sobotného večera bude aj slávnostné rozžiarenie Fiesta mosta.
„Chceme, aby záverečný víkend nebol len rozlúčkou s titulom EHMK, ale oslavou všetkého, čo v Trenčíne zostáva. Pozývame ľudí na oslavu spoločného roka a zároveň objaviť nové možnosti, ktoré Trenčín ponúka,“ povedal riaditeľ EHMK Stanislav Krajči.
Bývalý železničný most sa po rekonštrukcii zmení na dvojúrovňovú mestskú promenádu s miestami na oddych, šport a kultúru. Počas Fiesty mesta ožije športom, tvorivými dielňami aj vystúpeniami. Na ihrisku na moste sa v sobotu uskutoční susedský futbalový turnaj Omar dostal kopačky. Po moste sa budú prechádzať aj postavy z minulosti vrátane grófky Ifigénie d’Harcourt, ktorá v roku 1905 darovala hrad mestu.
Európsky rozmer víkendu ponúkne v sobotu od 13.00 do 15.30 h na pódiu pri Posádkovom klube (ODA) hudobné stretnutie Na štyri strany. Vystúpi lotyšská hráčka na tradičnom strunovom nástroji kokle Laima Jansone a portugalský multiinštrumentalista Tozé Bexiga. Trenčiansky Fascination Band sa spojí s fínskym trubkárom Samuom Forsblomom.
Po sobotnom galaprograme vystúpia Bez ladu a skladu a Billy Barman & Dievčatá zo SĽUK-u - Trenčín 2026. O 20.30 h bude pódium pri ODA patriť rumunskej rómskej dychovke Fanfare Ciocărlia. Na jej koncert nadviaže od 22.00 h Bašavel v Kultúrno-kreatívnom centre Hviezda. Vystúpi česká kapela Hobluj!, ktorá prepája slovenskú, moravskú a rómsku ľudovú hudbu.
O 20.00 h zaznejú na Mierovom námestí dosiaľ nezhudobnené básne Karla Kryla v podaní Kataríny Koščovej a Daniela Špinera. Počas víkendu vystúpia aj Mňága a Žďorp, Nina Kohout, Fobia Kid, Prezident Lourajder či Čavalenky. Iný hudobný zážitok ponúkne v sobotu o 18.00 h synagóga. Skladateľ a saxofonista Miroslav Tóth tam spolu s poľským sláčikovým kvartetom NeoQuartet uvedie projekt Nemiesta.