Projekt Florian Residence vstúpil do druhej fázy
V druhej etape projektu má pribudnúť 223 bytov, obchodný priestor i podzemná garáž s takmer 400 parkovacími miestami.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Rezidenčný projekt Florian Residence, ktorý vzniká pri Národnej banke Slovenska (NBS) v bratislavskom Starom Meste, vstúpil do druhej fázy. Medzi Školskou a Fazuľovou ulicou má vyrásť dvojica osempodlažných bytových domov. Dokončenie výstavby je naplánované na štvrtý kvartál 2027. TASR o tom informovala spoločnosť Alto Real Estate, ktorá za projektom stojí.
„Projekt zároveň prispeje k oživeniu širšieho okolia, keďže prinesie skultivovanie dlhodobo zanedbaného územia v tesnej blízkosti centra, čo predstavuje prínos pre obyvateľov mesta,“ skonštatoval developer.
V druhej etape projektu má pribudnúť 223 bytov, obchodný priestor i podzemná garáž s takmer 400 parkovacími miestami.
Projekt nadväzuje architektúrou na Florian 1, priestor medzi bytovými domami vyplní pobytový vnútroblok.
