Projekt Garáž vysiela začínajúcich hudobníkov z garáží na pódiá

Trenčín 7. mája (TASR) - Poskytnúť príležitosť prezentovať, vzdelávať a sieťovať mladú generáciu slovenských hudobníkov a hudobníčok doma a v zahraničí je hlavným cieľom projektu Garáž 2024. Informoval o tom Martin Krištof z tímu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026.



Vďaka projektu Garáž 2024 dostanú mladé kapely, interpreti a interpretky príležitosť predstaviť svoju hudobnú tvorbu svetu. V auguste vystúpia na hudobných podujatiach v trenčianskom kultúrno-kreatívnom centre Hviezda.



Okrem toho získajú mladí umelci právo účasti na vzdelávacom bloku o fungovaní hudobného priemyslu, ktorý im poskytne cenné informácie a know-how pre ich kariéru. Jedna z úspešných kapiel bude mať šancu zahrať si na prestížnom festivale Pohoda 2024 a vďaka sieti Európskych hlavných miest kultúry sa bude môcť predviesť aj v zahraničí.



"Tento rok sa okrem kapiel môžu prihlásiť aj sóloví hudobníci a hudobníčky, 'dídžeji', producenti a producentky elektronickej hudby. A to bez obmedzenia veku a žánru. Základnou podmienkou je vlastná hudobná tvorba a maximálne jeden vydaný album," doplnil Krištof.



Začínajúce hudobné skupiny a interpreti z celého Slovenska sa môžu do otvorenej výzvy prihlásiť do 12. mája 2024. Všetky informácie a podmienky zapojenia sú zverejnené na webstránke www.trencin2026.sk/vyzva-garaz.