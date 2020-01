Projekt Guthaus prešiel zmenami, sľubuje menej zastavaných plôch

Bratislava 27. januára (TASR) – Developerský projekt Guthaus vyrastajúci v susedstve Račianskej ulice v Bratislave prešiel zmenami v porovnaní s pôvodným zámerom. Po tom, ako projekt odkúpil developer Corwin, došlo k jeho okresaniu a investor deklaruje menej zastavaných plôch o 41 percent, o 50 percent viac zelene, menej áut na parkoviskách a na cestách v dopravnej špičke.



"Znížila sa nielen zastavaná plocha pozemku, no o takmer 6500 štvorcových metrov (m2) klesla aj celková podlažná plocha budovy. Vzniknutý priestor sa využije na vytvorenie 1200 m2 dažďových záhrad, ktoré budú miestom pre oddych nielen obyvateľov obytného komplexu, ale zároveň budú zadržiavať zrážky a ochladzovať celé okolie počas horúcich letných mesiacov," tvrdí investor. Sľubuje aj vegetačné strechy na celej stavbe s celkovou plochou 2600 m2, športoviská i miesta pre detské hry.



"V porovnaní s pôvodným projektom došlo v Guthause k obmedzeniu výmery kancelárií. Vďaka tomu bude predstavovať nielen príjemnejšie miesto na bývanie, no výsledkom bude, v porovnaní s pôvodným projektom, aj nižšia záťaž Račianskej ulice najmä v čase dopravnej špičky," povedal projektový manažér Corwinu Filip Gulan. Pribudnúť má aj nový cyklochodník a priestory na parkovanie, údržbu a servis bicyklov. Zmena projektu má byť podľa developera v prospech viacerých okolitých ulíc, najmä Račianskej. V rannej a popoludňajšej dopravnej špičke z nich v porovnaní s predchádzajúcim projektom má ubudnúť 111 áut.



Rokovania s mestskou časťou Nové Mesto trvali vyše 15 mesiacov, počas ktorých sa podľa investora realizovali viaceré spresnenia a úpravy projektu. Zavŕšením celého procesu je zmena stavby pred dokončením, ktorá má umožniť projekt v novej podobe. Právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenie totiž počítajú ešte s pôvodným, masívnejším projektom, s vyššou zastavanosťou územia, ktorý mal väčšie nároky na dopravu aj menej verejných priestranstiev. "Bolo by v rozpore so záujmami samosprávy i obyvateľov lokality, ak by k zmene stavby nedošlo," podotkol projektový manažér Corwinu Erik Fusík.