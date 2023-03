Projekt H3KNISA: Študentov má motivovať a ukázať im iný pohľad na svet

Poprad 21. marca (TASR) - Stredná škola v Poprade-Veľkej bola v utorok dejiskom projektu H3KNISA. Miestni študenti sa v rámci neho zúčastnili na "Dni bez vyučovania", vybrať si mohli workshopy s viacerými osobnosťami. Cieľom iniciatívy je motivovať študentov k lepšiemu životu a ideálne bez cigariet. Pre TASR to uviedol ambasádor projektu Matúš Okajček.



"Rozhodli sme sa ísť priamo do škôl za študentami, vždy vezmeme so sebou zaujímavých ľudí, ktorí im ukážu iný pohľad na svet. Rozprávajú im o svojich životoch, príbehoch, a tým sa snažia ich naviesť na správnu cestu," objasnil Okajček. Jednotlivé workshopy ich mali motivovať žiť aktívnejšie a nehľadať úľavu od stresu a príslušnosť k partii v cigaretách.



Jedným z lektorov bol stand-up komik Bekim, ktorý stretnutie so študentmi hodnotí veľmi pozitívne, dokonca si vyskúšali jazdu na invalidnom vozíku. "Bolo to plodné a uvoľnené, ak si z dnešného stretnutia len jeden človek niečo odniesol, tak to splnilo svoj účel," skonštatoval Bekim.



Dalibor Rákoczy, ktorý je absolventom SSOŠ, sa pri príležitosti projektu po čase opäť vrátil do školských lavíc, tentoraz ako lektor. "Som rád, že som mal možnosť založiť si podnik, a tak môžem študentov upozorniť na to, čo ich čaká, a že nie vždy je to prechádzka ružovou záhradou. My sme tú možnosť nemali," upozornil Rákoczy. Najväčším rizikom pri podnikaní vo sfére sociálnych sietí je podľa neho najmä rýchlosť, akou sa svet hýbe. "Primárne som hovoril o tom, ako vytvoriť biznis na sociálnych sieťach, ktorý má presah aj do reálneho sveta," dodal.



H3KNISA je jeden z projektov iniciatívy Na veku záleží a je postavený na moderných princípoch prevencie závislosti detí a mladistvých od fajčenia a odporúčaniach Európskej komisie, stredoškolských pedagógov, ako aj samotných študentov. Tento rok sa okrem Popradu realizoval aj na stredných školách v Humennom, Prievidzi či Považskej Bystrici.



"Spätné väzby zo škôl sú viac než pozitívne a ozývajú sa nám ďalšie, kde by radi tento projekt zrealizovali. Preto sme koncept upravili do podoby, aby si ho vedeli pripraviť vo vlastnej réžii s našou podporou. Škola v Poprade patrí k prvým, kde sa workshopy H3KNISA takto uskutočnili," dodala organizátorka podujatia Ivana Prevužňáková. Tento rok sa iniciátori chystajú ešte do škôl v Bratislave a Nitre.