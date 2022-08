Projekt Hrobu neznámeho vojaka je o čosi bližšie k realizácii

Bratislava 19. augusta (TASR) – Protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka, ktoré má vzniknúť na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste, je opäť o čosi bližšie k realizácii. Prípravné práce sa posunuli z fázy vypracovania projektovej dokumentácie do fázy technologickej prípravy. Pre TASR to uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove.



"Momentálne prebieha materiálové zabezpečenie a technologické skúšky materiálov. Po pripomienkovaní víťazného návrhu bola vybratá finálna podoba materiálu oplášťovania a variant centrálneho svetelného zdroja," priblížil Števove.



Dokončenie a sprístupnenie protokolárneho miesta je plánované na jeseň, spomínal sa september. "Ak sa nestane nič nepredvídané, mal by sa termín dodržať," doplnil Števove.



Víťazný návrh vzišiel z výtvarnej súťaže, do ktorej sa prihlásilo 24 návrhov zo Slovenska, Čiech a Moravy. Dielo má tvar levitujúceho kruhu symbolizujúceho štít padajúci alebo opierajúci sa o zem, doplnené je o motív večného ohňa, v noci svetelného lúča. Pamätník má byť zároveň podsvietený. Z vonkajšej strany prstenca by sa mal nachádzať aj text.



Protokolárne miesto sa malo pôvodne nachádzať pri budove Úradu vlády (ÚV) SR, na mieste, kde stojí socha Mareka Čulena. Po kritike i nesúhlase Starého Mesta, ktorému sa miesto pri soche zakladateľa komunistickej strany zdalo nedôstojné a nereprezentatívne, sa hľadalo iné miesto. Areál na Rázusovom nábreží odobrila mestská časť i magistrát hlavného mesta, v októbri 2021 návrh schválila aj vláda.