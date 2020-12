Projekt Hudobný advent Žilina 2020 má pomôcť žilinskej kultúre

Žilina 15. decembra (TASR) – Pomôcť žilinskej kultúre v čase pandémie nového koronavírusu a priniesť do domácností vianočnú atmosféru je cieľom projektu Hudobný advent Žilina 2020. Mesto ho pripravilo v spolupráci s umelcami, kultúrnymi inštitúciami a do stredy 23. decembra ponúka predstavenia desiatich žilinských interpretov v televíziách Raj, Severka a na YouTube kanáli mesta.



Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka sa môžu diváci tešiť na Štátny komorný orchester Žilina, Komorný spevácky zbor OMNIA, MUSICA VISTA, Dychovú hudbu Fatranka, Oprášené krpce a ženskú spevácku skupinu Spievanky, Balkansambel, Darkness Positive, AYA, Folklórny súbor Rozsutec a Mestské divadlo Žilina s predstavením Hey Slováci!



„V čase, kedy jednotlivé preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu výrazne ovplyvnili aj kultúrnu sféru v Žiline, pripravilo mesto aspoň takouto formou priestor na prezentáciu miestnych hudobníkov a hercov. Ďakujem všetkým, ktorí sa na projekte podieľajú. Verím, že do našich domovov prinesie radosť a vianočnú pohodu," povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.



Predstavenie má premiéru vždy večer a repríza je naplánovaná na druhý deň v popoludňajších hodinách. „Program zavŕši vianočné vystúpenie Štátneho komorného orchestra Žilina v stredu 23. decembra s reprízou na Štedrý deň 24. decembra," dodal hovorca mesta.