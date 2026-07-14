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Projekt inovačného vzdelávania pedagógov vstupuje do 2. ročníka
Service Learning je vzdelávacia metóda, ktorá prepája učenie s dobrovoľníctvom a službou komunite.
Autor TASR
Trnava 14. júla (TASR) - Dobrovoľnícke centrum Trnavského kraja otvára druhý ročník inovačného vzdelávania Service Learning pre pedagógov základných a stredných škôl. Program ukazuje, ako prepájať vyučovanie s aktívnym občianstvom a viesť mladých ľudí k dobrovoľníctvu. Prihlasovanie je otvorené až do naplnenia kapacity. Informovala o tom projektová manažérka dobrovoľníckeho centra Katarína Boháčková.
Service Learning je vzdelávacia metóda, ktorá prepája učenie s dobrovoľníctvom a službou komunite. „Mnohí pedagógovia vstupovali do programu s obavou, ako sa im podarí prepojiť vyučovanie s reálnou službou komunite. Dnes vidíme, že práve táto skúsenosť patrí medzi jeho najväčšie prínosy. Žiaci preberajú zodpovednosť, učia sa spolupracovať a zisťujú, že aj oni dokážu pozitívne ovplyvniť svoje okolie,“ ozrejmila Kamila Kabirovová z dobrovoľníckeho centra.
Druhý ročník odštartuje bezplatným inovačným vzdelávaním 27. a 28. augusta a 16. septembra v komunitnom centre Kubik na Nádvorí v Trnave. Počas troch vzdelávacích dní získajú pedagógovia praktické nástroje na zavedenie metódy Service Learning do vyučovania a pripravia si vlastný školský projekt. Počas celého školského roka budú mať zároveň k dispozícii odborný mentoring pri jeho realizácii. Do programu sa môžu prihlásiť pedagógovia a zamestnanci základných a stredných škôl, pričom vítané sú aj pedagogické dvojice z jednej školy.
Nový ročník nadväzuje na prvý cyklus programu, ktorý sa realizuje vďaka podpore Nadácie Pontis prostredníctvom programu Impact Lab Inkubátor. Úvodné vzdelávanie absolvovalo 13 pedagógov zo siedmich stredných a jednej základnej školy. Druhý ročník programu realizuje dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).
Service Learning je vzdelávacia metóda, ktorá prepája učenie s dobrovoľníctvom a službou komunite. „Mnohí pedagógovia vstupovali do programu s obavou, ako sa im podarí prepojiť vyučovanie s reálnou službou komunite. Dnes vidíme, že práve táto skúsenosť patrí medzi jeho najväčšie prínosy. Žiaci preberajú zodpovednosť, učia sa spolupracovať a zisťujú, že aj oni dokážu pozitívne ovplyvniť svoje okolie,“ ozrejmila Kamila Kabirovová z dobrovoľníckeho centra.
Druhý ročník odštartuje bezplatným inovačným vzdelávaním 27. a 28. augusta a 16. septembra v komunitnom centre Kubik na Nádvorí v Trnave. Počas troch vzdelávacích dní získajú pedagógovia praktické nástroje na zavedenie metódy Service Learning do vyučovania a pripravia si vlastný školský projekt. Počas celého školského roka budú mať zároveň k dispozícii odborný mentoring pri jeho realizácii. Do programu sa môžu prihlásiť pedagógovia a zamestnanci základných a stredných škôl, pričom vítané sú aj pedagogické dvojice z jednej školy.
Nový ročník nadväzuje na prvý cyklus programu, ktorý sa realizuje vďaka podpore Nadácie Pontis prostredníctvom programu Impact Lab Inkubátor. Úvodné vzdelávanie absolvovalo 13 pedagógov zo siedmich stredných a jednej základnej školy. Druhý ročník programu realizuje dobrovoľnícke centrum v spolupráci s Platformou dobrovoľníckych centier a organizácií a s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).