Projekt inteligentného riadenia križovatiek v Trnave pokračuje

Trnava 31. júla (TASR) – Realizácia projektu Smart križovatiek - inteligentného riadenia pomocou moderných technológií v Trnave pokračuje. V priebehu augusta sa do systému zaradia ďalšie dve, spolu má byť zapojených 11 svetelných križovatiek na území mesta. Informovala o tom hovorkyňa radnice Veronika Majtánová.



Práce sa dotknú najskôr od utorka (1. 8.) križovatky ulíc Hospodárska - Študentská - Radlinského a následne od 10. augusta križovatky Rybníková - Hlboká - Bučianska. V tomto období zmodernizujú aj svetelnú signalizáciu na priechode pre chodcov v priesečníku Jerichovej a Rybníkovej ulice. Obmedzenie dopravy v prípade oboch križovatiek bude iba čiastočné. Mesto teraz dokončilo inštaláciu zariadení na križovatke ulíc Hospodárska - Dohnányho - Kollárova a predtým osadilo nové zariadenia na priesečníku Hlbokej a Starohájskej ulice, Dohnányho so Stromovou ulicou a na križovatke Nitrianska - Priemyselná.



Hlavným cieľom projektu je zlepšenie plynulosti cestnej premávky, čím sa skvalitní prejazdnosť a zvýši sa bezpečnosť dopravy. Sieť navzájom prepojených inteligentných križovatiek umožní sledovať úrovne dopravy v meste, dopravných kolón, počítanie času dojazdu či sčítanie aklasifikáciu dopravného prúdu. Nadväznosť jednotlivých križovatiek zabezpečí tzv. zelenú vlnu, ktorá pomôže zlepšiť plynulosť premávky. Na chodcov či cyklistov čaká novinka v podobe bezdotykových senzorov.



Projekt má hodnotu 3,8 milióna eur, z toho 3,15 milióna eur bude financovaných z vlastných zdrojov trnavskej samosprávy. Radnica pôvodne získala nenávratný finančný príspevok z európskych zdrojov vo výške 935.565 eur, no mesto muselo zaplatiť pokutu 5000 eur, vyrubenú Úradom pre verejné obstarávanie za pochybenia vo verejnom obstarávaní, následne ministerstvo dopravy vyčíslilo po kontrole dodatočnú korekciu vo výške 25 percent z eurofondového príspevku, čo predstavovalo 234.000 eur. Celková hodnota grantových zdrojov je tak vyše 700.000 eur. Projekt bude ukončený do konca programového obdobia, do 31. decembra 2023.