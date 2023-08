Projekt Ithaca otestuje umelú inteligenciu pri motivovaní občanov

Martin 9. augusta (TASR) - Schopnosť umelej inteligencie zvýšiť účasť občanov na miestnej správe vecí verejných posúdia partneri projektu Ithaca v septembri na workshopoch v Martine a v rumunskom Brašove. V obidvoch krajinách sa pilotne vyvinie a otestuje online diskusná platforma, ktorá zahŕňa aj ľudské a sociálne perspektívy. TASR o tom informoval výskumný tím Ithaca.



Doplnil, že na začiatku júla pripravilo konzorcium Ithaca online diskusiu so zástupcami zraniteľných sociálnych skupín. "Vďaka každodennej interakcii s občanmi z týchto skupín veľmi dobre poznajú ich potreby a požiadavky. Najmä pokiaľ ide o digitálne nástroje, začlenenie a občiansku participáciu. Ich zapojenie pomôže navrhnúť inkluzívnejšiu platformu. Po online diskusii odborníci vyplnili dotazník, aby poskytli spätnú väzbu, ako najlepšie zapojiť občanov do tzv. občianskej poroty," uviedol výskumný tím.



Jej členovia sa stretnú na septembrových workshopoch. "Cieľom je identifikovať ich potreby a požiadavky. Spolu s ich motiváciami, potenciálnymi príležitosťami a bariérami, aby sme ich viac zapojili do občianskej participácie. Všetky vstupy sa začlenia do návrhu on-line diskusnej platformy," vysvetlil výskumný tím.



Dodal, že záujemcovia o členstvo v občianskej porote môžu vyplniť do konca augusta vstupný dotazník. Výskumný tím vyberie výskumnú vzorku, ktorá sa zúčastní na pripravovaných workshopoch v Martine. Viac informácií získajú záujemcovia prostredníctvom emailu na adrese ithaca@martin.sk, prípadne na telefónnom čísle +421 902 330 075.