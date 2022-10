Projekt jaslí v Prievidzi sa predražil, mesto robilo novú súťaž

Prievidza 25. októbra (TASR) - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov v Prievidzi dokončia v marci budúceho roka, o polroka neskôr ako pôvodne mesto plánovalo. Posunutie termínu vyplynulo z nárastu cien stavebných materiálov, pre ktorý musela samospráva robiť novú súťaž. Výstavba jaslí sa v tejto súvislosti aj predražila. Informovali o tom v utorok na brífingu zástupcovia mesta.



Mestské jasle mesto buduje v priestoroch jedného z pavilónov materskej školy (MŠ) na Ulici A. Mišúta. Pôvodne ich malo sprevádzkovať v septembri, pre nárast cien materiálov opakovalo súťaž, keďže pôvodný dodávateľ z tohto dôvodu od zmluvy odstúpil. Projekt sa i predražil, mesto vyjde na 736.517,63 eura, z toho nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu predstavuje 469.879,40 eura. Pôvodne malo mesto zaplatiť 472.045,60 eura.



"V rámci rekonštrukcie pôjde o zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, výmenu otvorových konštrukcií, všetkých vnútorných rozvodov - vodovodu, kanalizácie, elektroinštalácie, vykurovania. Vonku sa urobia sadové úpravy, pribudne tam i nový mobiliár, zrekonštruujú sa i spevnené plochy," priblížila pre TASR vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi Martina Kováčiková.



Na to, aby mohol byť objekt pre deti do troch rokov veku, musí sa podľa nej pristaviť kočikáreň. "Projekt počíta i so zabezpečením bezbariérovosti a rekonštrukciou saunového priestoru," doplnila.



Jasle budú mať kapacitu do 20 detí, mesto bude musieť prijať i nových pracovníkov vrátane zdravotnej sestry, ozrejmila samospráva. Projektom radnica reaguje na dopyt po tejto službe, kapacity v Prievidzi tiež nie sú podľa nej dostatočné, keďže mamy vozia deti do okolitých obcí.