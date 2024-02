Projekt kampusu zdravia a športu v Petržalke posúva do ďalšej fázy

Bratislava 9. februára (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) posúva plánovaný projekt kampusu zdravia a športu v Petržalke do ďalšej fázy. Kraj začal s inžiniersko-geologickými prácami i prípravou projektovej dokumentácie. V súčasnosti spracováva dokumentáciu pre územné rozhodnutie budovy školy, multifunkčnej haly, internátu i samotného areálu. TASR o tom informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.



"Z hľadiska prípravy ide o štandardnú aktivitu, ale z pohľadu projektu je to zásadný míľnik. Z koncepčno-architektonickej fázy posunuli do prípravy projektovej dokumentácie," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Projekt má prepojiť aktivity stredoškolského vzdelávania, profesionálnej športovej prípravy i diagnosticko-rehabilitačného a výskumného pracoviska zameraného na prevenciu a osvetu verejného zdravia. Areál má pozostávať z viacerých objektov, ktoré sa budú synergicky prepájať. Tvoriť ho bude budova školy vrátane diagnosticko-rehabilitačného centra, internát, hokejová hala, atletický štadión či multifunkčná hala. Súčasťou má byť aj priestor pre športové aktivity verejnosti.



"Počítame aj s námestím, oddychovou zónou, bežeckou dráhou, hernými prvkami pre deti, workoutovou zónou či basketbalovým ihriskom," doplnil Droba.



Pozemok s rozlohou takmer deväť hektárov na konci Petržalky kúpil BSK v roku 2008 za vtedajších 287 miliónov korún (približne 9,5 milióna eur). V minulosti sa v súvislosti s ním uvažovalo o viacerých nakoniec nezrealizovaných projektoch, napríklad o Danube Arene. Lokalita je aj v územnom pláne mesta definovaná ako územie na šport. Súčasný projekt BSK označuje za "absolútne jedinečný" v bratislavskom regióne tým, že spája niekoľko vrstiev a synergií v spolupráci s partnermi.