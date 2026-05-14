Projekt kampusu zdravia a športu v Petržalke sa posúva do ďalšej fázy
Po viac ako piatich rokoch príprav začína s realizáciou projektu, ktorý má zmeniť pohľad na vzdelávanie, šport a prevenciu.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 14. mája (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) posúva plánovaný projekt Kampusu zdravia a športu v bratislavskej Petržalke do ďalšej fázy. Po viac ako piatich rokoch príprav začína s realizáciou projektu, ktorý má zmeniť pohľad na vzdelávanie, šport a prevenciu. Po inžiniersko-geologickom prieskume má nasledovať budovanie primárnej infraštruktúry. S prvou etapou by sa malo následne začať na prelome rokov 2026 a 2027. Má ísť o jednu z najväčších investícií kraja do oblasti vzdelávania, športu a podpory zdravého životného štýlu.
„Kampus je zameraný jednoznačne na to, aby sme chránili to, čo máme najpodstatnejšie, a to je ľudský kapitál, lebo inak nebudeme fungovať ani ako krajina. Čiže sme zameraní na to, aby sme pracovali s generáciou, ktorá bude vstupovať do hospodárstva, inak povedané, s našimi deťmi a mládežníkmi, ako aj s generáciou, ktorá vystupuje z hospodárstva. To znamená, aby sme zabezpečili kvalitný život pre seniorov,“ uviedla pre TASR riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu BSK Barbora Lukáčová.
Projekt teda nie je len športoviskách, ale o spájaní zdravia a pohybu do jedného funkčného celku. Má byť priestorom na vzdelávanie, aplikovaný výskum, športové aktivity a regeneráciu zdravia. Potrebné je podľa nej pracovať najmä na tom, ako dostať do praxe odborníkov, ktorí vo väčšine prípadov chýbajú. Poukazuje pritom na to, že veci sa riešia prostredníctvom klinických zásahov, pričom tie by mali byť najneskoršie možné a určené by mali byť iba pre ľudí, ktorým už nie je možné pomôcť inak. Pozornosť upriamuje aj na dáta, podľa ktorých má len 43 percent detí návyk na šport a viac ako 50 percent úmrtí je na Slovensku odvrátiteľných, ak by sa ľudia starali o svoje telo a myseľ.
V prvom rade tak nie je podľa nej výstavba športovísk, ale najmä spolupráca s odborníkmi na vytvorení nových študijných programov. Nejde len o zdravú stravu v školách či škôlkach. Bratislavský kraj v rámci projektu spolupracuje s Biomedicínskym centrom Slovenskej akadémie vied i Fakultou telovýchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.
Aktuálne je projekt vo fáze obstarávania primárnej infraštruktúry, teda líniových stavieb v podobe ciest, cyklotrás či sietí. Následne by sa malo pristúpiť k výstavbe pozemných stavieb. S prvou etapou by sa malo začať na prelome rokov, práce by mali byť podľa odhadov ukončené v roku 2030.
Súčasťou prvej etapy má byť škola, internát, výskumné a diagnosticko-rehabilitačné centrum, multifunkčná hala i atletický štadión. Hokejové haly a ďalšie plochy by mali prísť na rad v druhej a tretej etape. Súčasťou má byť aj priestor na rôzne športové aktivity verejnosti či oddychová zóna. Areál má pozostávať z viacerých objektov, ktoré sa budú synergicky prepájať.
Ambasádormi projektu sú slovenskí športovci, atlét Ján Volko a automobilový pretekár Maťo Homola. Podľa Volka je dôležité, aby takéto projekty vznikali nielen z pohľadu profesionálnych športovcov, ale aj z pohľadu detí a mládeže. Teší sa, keď sa projekt zrealizuje, pretože v Bratislave takáto infraštruktúra momentálne chýbala. „Šport alebo celkovo pohyb veľmi súvisí so zdravím. Keďže povedzme, že dva milióny do športu investované, je 20 miliónov investovaných v zdravotníctve. To samé o sebe hovorí o tom, aký je šport dôležitý, nielen profesionálny a vrcholový na prezentáciu krajiny, ale aj vo všeobecnosti pre bežnú populáciu,“ podotkol Volko.
Dôležitosť športu pripomína aj Homola. „Vidím, že pri malých deťoch a motoršportovcoch chýba nejaká taká pohybová zručnosť. Aj keď ten motoršport je vnímaný, že je to len krútenie volantu, ale to vôbec tak nie je,“ poznamenal Homola. Šport a pohyb, spolu so stravou, považuje za dôležitý, lebo tým vie človek predísť potenciálne chorobám.
Pozemok s rozlohou takmer deväť hektárov na konci Petržalky kúpil BSK v roku 2008 za vtedajších 287 miliónov korún (približne 9,5 milióna eur) od súkromného majiteľa. V minulosti sa v súvislosti s ním uvažovalo o viacerých nakoniec nezrealizovaných projektoch, napríklad o Danube Arene. Lokalita je aj v územnom pláne mesta definovaná ako územie na šport.
