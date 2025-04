Projekt Knižný jarmok dáva knihám a hrám druhú šancu, pomáha deťom

Banská Bystrica 13. apríla (TASR) - Už po piaty raz môžu dať ľudia svojim knihám a spoločenským hrám druhú šancu a darovať ich v rámci banskobystrického projektu Knižný jarmok. „Vyčítané“ knihy a spoločenské hry získajú za symbolický poplatok noví majitelia a výťažok pomôže pri organizácii letného tábora pre deti zo znevýhodnených rodín. TASR o tom informovala Andrea Šulajová z Nadácie Eriky Karovej.



„Mnoho z nás má doma knihy a spoločenské hry, ktoré sme niekoľko ráz prečítali alebo sa s nimi zahrali. Niektoré z nich už nie je možné ani zakúpiť, no napriek tomu majú ešte čo odovzdať. V dnešnej dobe mladá generácia nie vždy inklinuje ku knihám, no sú medzi nami ľudia, ktorí by im vedeli dať druhú šancu,“ konštatovala Šulajová.



Knihy a hry treba doniesť do 25. apríla na zberné miesta, zväčša kaviarne, rozmiestnené po celej Banskej Bystrici. Po zozbieraní ich dobrovoľníci skontrolujú a vytriedia podľa žánrov. Samotný Knižný jarmok sa uskutoční 3. mája v Národnom dome od 9.00 do 19.00 h. Do projektu sú zapojené i niektoré základné a stredné školy.



„Výnosy z predchádzajúcich ročníkov pomohli banskobystrickému občianskemu združeniu SPOSA, ktoré podporuje ľudí s autizmom, detskému onkologickému oddeleniu, deťom z rodín v ťažkej životnej situácii či zdravotne znevýhodneným jednotlivcom. Pred Vianocami sa podarilo zakúpiť aj darčeky pre deti z detských domovov,“ dodala Šulajová s tým, že projekt by nebolo možné zrealizovať bez pomoci dobrovoľníkov a partnerov.