Projekt komplexnej obnovy hradu Krásna Hôrka napreduje

Bratislava 8. marca (TASR) - Komplexný projekt obnovy hradu Krásna Hôrka za posledný rok a pol výrazne pokročil. Informoval o tom Tomáš Hollý zo Slovenského národného múzea (SNM). Pri realizácii projektu spolupracovali SNM a ministerstvo školstva so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. Hollý doplnil, že dolná a stredná časť hradu by mala byť sprístupnená v roku 2021.



"Špecializovaný projekčný tím sa vyrovnal s väčšinou problémových oblastí a zistených nedostatkov, čo umožňuje plynulé napredovanie obnovy hradu," priblížil Hollý s tým, že sa podarilo doriešiť napríklad otázku technickej infraštruktúry, statického zabezpečenia či prípravu podkladov pre majetkoprávne konania.



V spolupráci so Stavebnou fakultou STU boli spracované potrebné projektové dokumentácie. "Išlo o spojenie správnych odborníkov, ktoré v uplynulých mesiacoch prinieslo konkrétne výsledky v oblasti predprojektovej a projektovej prípravy obnovy hradu. To nás zároveň výrazne posúva vpred k sprístupneniu jednotlivých častí hradu pre verejnosť, v plánovanom termíne do troch rokov," uviedla ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD).



Projekčné oddelenie SNM pod vedením hlavného architekta Róberta Erdélyiho zároveň pracuje na príprave architektonického a stavebného riešenia projektu. Doposiaľ bolo preinvestovaných spolu zhruba 5,2 milióna eur z poistného plnenia a približne 97.000 eur z verejnej zbierky. "Tu nejde o nejaký zjednodušený návrat stavu hradu pred požiarom. Nesmieme zabúdať na to, že Krásna Hôrka je jedinečnou kultúrnou pamiatkou a komplexom stavieb, ktorá si vyžaduje odborný prístup nielen k rekonštrukcii, teda k odstráneniu následkov požiaru z roku 2012, ale v rámci komplexnej obnovy chceme tiež odstrániť nevhodné zásahy, realizované v rokoch 1956 – 1989, ktoré výrazne poškodili autenticitu tejto pamiatky," spresnil riaditeľ SNM Branislav Panis.



Ako doplnil Hollý, projekt komplexnej obnovy hradu si vyžaduje aj proaktívny prístup zo strany príslušných samospráv. "V súčasnosti všetky realizované procesy smerujú k postupnému získaniu jednotlivých stavebných povolení a realizácii procesu verejného výberu dodávateľa," uviedol.



V prípade, ak nedôjde k neočakávaným udalostiam, dolná a stredná časť hradu Krásna Hôrka privíta prvých návštevníkov v roku 2021. Neskôr sa počíta s ukončením obnovy hornej časti hradu a jej následným sprístupnením verejnosti.