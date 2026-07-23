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Projekt komunitného centra Pyžamo v Trnave sa posunul do ďalšej etapy
Súbežne sa zabezpečuje proces inžinierskej činnosti, ktorého cieľom je získať záväzné stanoviská a vyjadrenia potrebné pre konanie o stavebnom zámere.
Autor TASR
Trnava 23. júla (TASR) - Projekt nového komunitného centra Pyžamo na trnavskom sídlisku Družba sa posunul do ďalej etapy. Po spracovaní architektonickej štúdie sa aktuálne pripravuje projektová dokumentácia. Informovala o tom trnavská radnica.
„Moderný a bezbariérový objekt vytvorí priestor na stretávanie obyvateľov všetkých vekových skupín, komunitné aktivity, vzdelávanie, kultúrne podujatia aj oddych,“ uvádza sa na webe mesta. V aktuálnej fáze dochádza k spresňovaniu architektonického riešenia a dispozičného usporiadania objektu tak, aby zodpovedalo technickým požiadavkám aj potrebám jeho budúceho využívania.
Súbežne sa zabezpečuje proces inžinierskej činnosti, ktorého cieľom je získať záväzné stanoviská a vyjadrenia potrebné pre konanie o stavebnom zámere. Navrhované komunitné centrum bude mať dve nadzemné podlažia. Jeho súčasťou budú viacúčelové komunitné priestory určené na organizovanie rôznych podujatí, klubovňa pre mládež, kancelárske zázemie a kaviareň prístupná širokej verejnosti.
Na objekt nadviaže aj terasa, ktorá rozšíri možnosti využívania centra počas priaznivého počasia. V okolí budovy vznikne verejný parčík, vnútorný komunitný dvor.
„Moderný a bezbariérový objekt vytvorí priestor na stretávanie obyvateľov všetkých vekových skupín, komunitné aktivity, vzdelávanie, kultúrne podujatia aj oddych,“ uvádza sa na webe mesta. V aktuálnej fáze dochádza k spresňovaniu architektonického riešenia a dispozičného usporiadania objektu tak, aby zodpovedalo technickým požiadavkám aj potrebám jeho budúceho využívania.
Súbežne sa zabezpečuje proces inžinierskej činnosti, ktorého cieľom je získať záväzné stanoviská a vyjadrenia potrebné pre konanie o stavebnom zámere. Navrhované komunitné centrum bude mať dve nadzemné podlažia. Jeho súčasťou budú viacúčelové komunitné priestory určené na organizovanie rôznych podujatí, klubovňa pre mládež, kancelárske zázemie a kaviareň prístupná širokej verejnosti.
Na objekt nadviaže aj terasa, ktorá rozšíri možnosti využívania centra počas priaznivého počasia. V okolí budovy vznikne verejný parčík, vnútorný komunitný dvor.