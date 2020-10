Projekt, ktorý mal pomôcť poliklinike v Trnave, zatiaľ nerealizujú

Trnava 24. októbra (TASR) – Už zhruba tri mesiace mal podľa pôvodného zámeru fungovať na mestskej poliklinike v Trnave nový koncept orientovania návštevníkov inštalovaný na základe víťazného projektu prvého trnavského hackathonu. Tvorivý dvadsaťštyrihodinový maratón mladých tvorcov sa uskutočnil v októbri 2019 na tému zlepšenia prostredia zdravotníckeho zariadenia. Mesto sa podieľalo na jeho organizácii so záujmom dať priestor najlepšiemu konceptu na následnú realizáciu. Ukončená mala byť do deviatich mesiacov a nemala prekročiť sumu 250.000 eur.



Primátor Peter Bročka, ktorý za radnicu pred rokom odovzdal víťaznému tímu LB What symbolický šek na 2500 eur, povedal, že realizácia je v súčasnosti pozastavená. "Musíme prehodnotiť situáciu, ale v princípe sa jej nevzdávame," uviedol pre TASR. Aktuálne neboli podľa neho prostriedky na nový systém prerozdelené.



Víťazné riešenie spočívalo v návrhu takzvaných námestí, oddychových zón, ktoré by klientom polikliniky spríjemnili návštevu tejto inštitúcie. Súčasťou návrhu bola nová recepcia pre informátora, otvorený priestor na čakanie pre návštevníkov, ktorí prídu skoro ráno, presvetlenie čakární a vytvorenie zóny na nové prevádzky s občerstvením.



Na hackathone sa zúčastnilo desať tvorivých tímov expertov na architektúru, produktových, grafických dizajnérov, IT odborníkov i študentov z celého Slovenska. Zadanie vzišlo z ankety medzi Trnavčanmi, ktorí pomenovali najslabšie miesta polikliniky. Bročka pred rokom pri vyhodnotení deklaroval záujem aj o koncept z 2. miesta. Štúdio Mendelssohn ponúklo jednoduchý a intuitívny navigačný systém. Podľa primátora sa oba projekty veľmi dobre dopĺňali.