Projekt Kúpele v regióne využil rekordný počet ľudí

Trenčianske Teplice 6. marca (TASR) - Do 11. ročníka projektu Kúpeľov Trenčianske Teplice Kúpele v regióne sa počas zimných mesiacov zapojil rekordný počet obyvateľov Trenčianskeho kraja. Informoval o tom Daniel Oriešek z marketingového oddelenia kúpeľov.



Od začiatku decembra minulého roka do konca februára zaznamenali kúpele 18.200 vstupov do bazénov s termálnou liečivou vodou za polovičné ceny. Je to o 5200 viac ako v minulom ročníku. Kúpele v regióne prilákali obyvateľov 95 miest a obcí.



"Vzhľadom na svoje hlavné poslanie - podporu zdravého životného štýlu, prevencie a starostlivosť o zdravie, obzvlášť v dnešnej náročnej dobe, plánujú Kúpele Trenčianske Teplice projekt Kúpele v regióne aj naďalej aktívne rozvíjať," doplnil Oriešek.



Ako dodal, na zimný projekt v letných mesiacoch nadviaže jeho letná verzia Wellness v regióne, obyvateľom partnerských samospráv ponúkne možnosť využitia zľavnených vstupov do moderného wellnessu kúpeľov.