Projekt Kvitnúca škola v Beluši spája ochranu krajiny a vzdelávanie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Podľa starostu Beluše Jána Prekopa projekt tvorí súčasť širšieho úsilia najväčšej obce Trenčianskeho samosprávneho kraja o ochranu životného prostredia.

Autor TASR
Beluša 8. augusta (TASR) - Efektívnejšie hospodárenie s vodou a zlepšenie kvality krajiny v okolí základnej školy v Beluši má priniesť environmentálny projekt Kvitnúca škola. Škola ho realizovala vďaka finančnej podpore vzdelávacieho fondu zriadeného pri Slovenskej agentúre životného prostredia. Informovala o tom Petra Martišová z kancelárie starostu obce. Projekt zlepšuje estetické a ekologické vlastnosti školského prostredia školy a kombinuje vzdelávanie na podporu udržateľného rozvoja.

Pred realizáciou projektu sa na školskom dvore často vyskytovali mokré miesta a budova vlhla. Nadzemná nádrž umožňuje zachytiť dažďovú vodu na polievanie trvalkových záhonov a vyvýšených záhonov so zeleninou, čo prispieva k efektívnemu využívaniu prírodných zdrojov a šetrenie nákladov.

Nové trvalkové záhony z kostrových drevín doplnené drevinami poskytujú tieň a zlepšujú mikroklímu. Prírodné prvky ako kvitnúce záhony či stromy vytvárajú podľa obce prostredie, ktoré prispieva k znižovaniu stresu, napätia a znižovania rizika vyhorenia.

Podľa starostu Beluše Jána Prekopa projekt tvorí súčasť širšieho úsilia najväčšej obce Trenčianskeho samosprávneho kraja o ochranu životného prostredia. V rámci ďalších environmentálnych iniciatív realizuje obec projekty zamerané na podporu nemotorovej dopravy či vodozádržné opatrenia.

„Projekt je príkladom, ako môžeme zlepšiť naše prostredie a zároveň sa vzdelávať v dôležitých témach ochrany prírody. Zeleň nesie v sebe aj liečivý účinok, znižuje stres a pomáha vytvárať pokojnejšie školské prostredie, čím zlepšuje podmienky pre vzdelávanie,“ doplnil starosta.
