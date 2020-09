Projekt Legendarium podporil letný turizmus v Prešovskom kraji

Prešov 26. septembra (TASR) – Do tradičnej letnej kampane Legendarium na podporu turizmu v Prešovskom kraji sa tento rok, napriek epidemiologickej situácii, zapojilo viac ako 15.000 súťažiacich. Tí pochádzali zo všetkých krajov Slovenska, najvyššie zastúpenie mali tradične obyvatelia Prešovského kraja, súťaž však prilákala aj zahraničných návštevníkov, napríklad z Česka, Talianska či Švajčiarska. Informoval o tom František Baláž z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.



"Piaty ročník tejto súťaže určenej pre rodiny s deťmi sa od ostatných líšil samotnou situáciou v cestovnom ruchu. Ponuku výletov sme postavili na individuálnej turistike. Súťažiaci tak mohli počas leta spoznať 15 prírodných lokalít a 43 kultúrnych zariadení v Prešovskom kraji, od Novej Sedlice až po Vysoké Tatry a Zamkovského chatu," priblížil výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.



Do projektu sa zapojili deti a mládež, od tých najmenších do 18 rokov. Najvyššie zastúpenie mali sedemroční „dobrodruhovia“. Kampaň v sobotu vrcholí v Bachledovej doline v Belianskych Tatrách vyhodnotením súťaže. Súťažiaci sa tento rok stali "hľadačmi pokladov" vo forme nálepiek, ktoré umiestňovali do animovanej mapy pokladov. Šancu vyhrať niektorú z cien mohli zvýšiť aj zbieraním pečiatok v 43 kultúrnych zariadeniach.



Do záverečného žrebovania zaslalo svoje mapy 1349 súťažiacich, čo je rekord spomedzi všetkých ročníkov. Podľa súťažných ústrižkov a pečiatok, iba títo dobrodruhovia navštívili vybrané lokality spolu 22.059 krát. Organizátori predpokladajú, že všetci súťažiaci počas leta navštívili vybrané lokality a zariadenia viac ako 100.000 krát.



"Týmto spôsobom podporili návštevnosť múzeí, galérií, detských ihrísk, športovísk a pamiatok po celom Prešovskom kraji. V niektorých častiach kraja dokonca miestni prevádzkovatelia zaznamenali najvyšší počet návštevníkov za celé obdobie ich existencie," konštatoval Janoško. Medzi ne patrí Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, vojenské pamiatky v regióne Svidníka a Dukly, Astronomické observatórium na Kolonickom sedle, ale aj Kaštieľ vo Finticiach.



Sobotňajšie vyhodnotenie súťaže je spojené s oslavami Svetového dňa cestovného ruchu a tretími "narodeninami" Chodníka korunami stromov.