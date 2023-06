Projekt Les ukrytý v knihe je vo finále, ocenili najlepších

Zvolen 16. júna (TASR) - Projekt Les ukrytý v knihe 2023, ktorého koordinátorom je Národné lesnícke centrum (NLC), vstúpil do finále. Celoslovenská kampaň zameraná na zvýšenie čitateľskej a prírodovednej gramotnosti žiakov základných škôl prostredníctvom kníh spojila s lesnými pedagógmi a školami v období od 1. apríla do 26. mája knižnice na celom Slovensku.



Ako informuje NLC, 13. ročník projektu ukryl v sebe tematicky tajomstvá lesa. Okrem čítania o hlucháňovi a odhaľovania lesných zákutí deti vytvárali aj lesné hádanky.



Výzvu zapojiť sa do projektu využilo 28 knižníc, v ktorých sa uskutočnilo 70 programov lesnej pedagogiky pod vedením 33 lesných pedagógov zo štátneho podniku Lesy SR a z NLC. Návštevu knižníc absolvovalo 1627 detí z materských a základných škôl, ktoré počas 89 hodín čítali a skúmali, čo všetko v sebe les ukrýva a prečo je dôležité nechať niektoré tajomstvá neodhalené.



Do tvorby sa zapojilo 32 základných a materských škôl a knižníc, ktoré zaslali 369 lesných hádaniek. Porota vybrala 19 najoriginálnejších diel, školu s najväčším počtom zaslaných prác, tri najúspešnejšie knižnice, najaktívnejšieho knihovníka a dvoch lesných pedagógov, ktorých ocenili na slávnostnom vyhodnotení projektu 16. júna v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene.



Celoslovenskú kampaň pripravilo NLC s podporou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a štátneho podniku Lesy SR.